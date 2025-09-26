Questo venerdì 26 settembre presso l'Estadi Municipal de Montilivi, Girona ed Espanyol si sfideranno per la settima giornata di La Liga 2025-2026. La partita, prevista per le 21, vedrà i padroni di casa alla ricerca del primo successo stagionale, mentre la squadra di Barcellona punta a consolidare l'attuale quarto posto in classifica.

Spain Flag
La Liga
Giornata 7
26/09/2025 21:00
Girona
VS
Espanyol
27/09/2025 14:00
Getafe
VS
Levante
27/09/2025 16:15
Atletico Madrid
VS
Real Madrid
27/09/2025 18:30
Mallorca
VS
Alaves
27/09/2025 21:00
Villarreal
VS
Athletic Club
28/09/2025 14:00
Rayo Vallecano
VS
Sevilla
28/09/2025 16:15
Elche
VS
Celta Vigo
28/09/2025 18:30
Barcelona
VS
Real Sociedad
28/09/2025 21:00
Real Betis
VS
Osasuna
29/09/2025 21:00
Valencia
VS
Oviedo

Quote di Girona-Espanyol: equilibrio sulla bilancia

Visto il diverso posizionamento in classifica al momento, l'Espanyol sembra essere leggermente favorito, grazie anche a una struttura difensiva più consolidata e ad alcune individualità di spicco come Marko Dmitrović.

La sfida sarà però sicuramente serrata, dato che anche il Girona - alla ricerca del primo successo in campionato che gli permetterebbe di abbandonare l'ultimo posto in classifica - nel suo fortino del Montilivi venderà cara la pelle, facendo affidamento sul supporto del suo pubblico.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
6
6
0
0
14 / 3
11
18
W
W
W
W
W
2
Barcelona
6
5
1
0
19 / 4
15
16
W
W
W
D
W
3
Villarreal
6
4
1
1
12 / 5
7
13
W
W
L
D
W
4
Espanyol
6
3
2
1
10 / 9
1
11
D
L
W
W
D
5
Elche
6
2
4
0
8 / 5
3
10
D
W
D
W
D
6
Athletic Club
6
3
1
2
7 / 7
0
10
D
L
L
W
W
7
Getafe
6
3
1
2
7 / 8
-1
10
D
L
W
L
W
8
Atletico Madrid
6
2
3
1
9 / 7
2
9
W
D
W
D
D
9
Real Betis
6
2
3
1
9 / 7
2
9
W
D
L
D
W
10
Alaves
6
2
2
2
6 / 6
0
8
D
L
W
D
L
11
Valencia
6
2
2
2
8 / 10
-2
8
D
W
L
W
L
12
Sevilla
6
2
1
3
10 / 10
0
7
L
W
D
W
L
13
Osasuna
6
2
1
3
5 / 5
0
7
D
L
W
L
W
14
Rayo Vallecano
6
1
2
3
7 / 9
-2
5
L
D
L
D
L
15
Celta Vigo
6
0
5
1
5 / 7
-2
5
D
D
D
D
D
16
Real Sociedad
6
1
2
3
6 / 9
-3
5
W
L
L
L
D
17
Levante
6
1
1
4
10 / 13
-3
4
L
W
D
L
L
18
Oviedo
6
1
0
5
2 / 11
-9
3
L
L
L
W
L
19
Mallorca
6
0
2
4
5 / 11
-6
2
L
D
L
L
D
20
Girona
6
0
2
4
3 / 16
-13
2
D
L
D
L
L

Protagonisti in campo: i giocatori da tenere d'occhio

Paulo Gazzaniga, il possente portiere argentino del Girona, è uno dei punti fermi della squadra.

Con 195 centimetri di altezza, ha già collezionato 5 presenze stagionali, permettendo al Girona di rimanere competitivo nonostante i 10 gol subiti. Le sue 14 parate dimostrano una capacità reattiva notevole, anche se un'espulsione e alcune insicurezze in certe situazioni ne hanno lievemente macchiato l'inizio di stagione.

Axel Witsel, veterano del calcio belga integrato nella linea difensiva del Girona, con 3 apparizioni e quasi 200 minuti giocati, continua a offrire esperienza e visione di gioco. Anche se il suo rating stagionale non è altissimo, la sua presenza è importante per l’assetto difensivo del Girona, apportando solidità e tranquillità ai compagni più giovani.

Dal lato Espanyol, il portiere Marko Dmitrović emerge per la sua solidità tra i pali.

Con 6 presenze complete e 9 gol subiti, mantiene una media voto di 7.15, grazie anche a 22 parate decisive fatte fino a questo punto del campionato.

Tra i centrocampisti, Edu Expósito sta brillando con una presenza costante e determinata, vantando già 2 assist su 164 passaggi totali e un'ottima capacità di lettura del gioco evidenziata da 16 passaggi chiave.

