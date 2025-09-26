Questo venerdì 26 settembre presso l'Estadi Municipal de Montilivi, Girona ed Espanyol si sfideranno per la settima giornata di La Liga 2025-2026. La partita, prevista per le 21, vedrà i padroni di casa alla ricerca del primo successo stagionale, mentre la squadra di Barcellona punta a consolidare l'attuale quarto posto in classifica.

Quote di Girona-Espanyol: equilibrio sulla bilancia

Visto il diverso posizionamento in classifica al momento, l'Espanyol sembra essere leggermente favorito, grazie anche a una struttura difensiva più consolidata e ad alcune individualità di spicco come Marko Dmitrović.

La sfida sarà però sicuramente serrata, dato che anche il Girona - alla ricerca del primo successo in campionato che gli permetterebbe di abbandonare l'ultimo posto in classifica - nel suo fortino del Montilivi venderà cara la pelle, facendo affidamento sul supporto del suo pubblico.

Protagonisti in campo: i giocatori da tenere d'occhio

Paulo Gazzaniga, il possente portiere argentino del Girona, è uno dei punti fermi della squadra.

Con 195 centimetri di altezza, ha già collezionato 5 presenze stagionali, permettendo al Girona di rimanere competitivo nonostante i 10 gol subiti. Le sue 14 parate dimostrano una capacità reattiva notevole, anche se un'espulsione e alcune insicurezze in certe situazioni ne hanno lievemente macchiato l'inizio di stagione.

Axel Witsel, veterano del calcio belga integrato nella linea difensiva del Girona, con 3 apparizioni e quasi 200 minuti giocati, continua a offrire esperienza e visione di gioco. Anche se il suo rating stagionale non è altissimo, la sua presenza è importante per l’assetto difensivo del Girona, apportando solidità e tranquillità ai compagni più giovani.

Dal lato Espanyol, il portiere Marko Dmitrović emerge per la sua solidità tra i pali.

Con 6 presenze complete e 9 gol subiti, mantiene una media voto di 7.15, grazie anche a 22 parate decisive fatte fino a questo punto del campionato.

Tra i centrocampisti, Edu Expósito sta brillando con una presenza costante e determinata, vantando già 2 assist su 164 passaggi totali e un'ottima capacità di lettura del gioco evidenziata da 16 passaggi chiave.