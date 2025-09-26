Kenan Yildiz resta uno dei calciatori della Juventus più richiesti sul calciomercato. In particolare, l'Arsenal è molto interessato al classe 2005 e sarebbe pronto a un'offerta già a gennaio, inserendo il cartellino di Leandro Trossard come parziale contropartita tecnica.

Continua il pressing dell'Arsenal per Yildiz, proposto Trossard nell'affare

Il numero dieci bianconero ha avuto una crescita esponenziale sia dal punto di vista tecnico che della personalità, diventando subito una figura fondamentale per Tudor. Le sue prestazioni non sono passate inosservate con diversi top club inglesi sulle sue tracce.

Quello più attivo è sicuramente l'Arsenal che sta cercando di capire i margini di manovra per un'offerta già nel mercato invernale. Stando alle ultime indiscrezioni, i Gunners potrebbero effettuare un'offerta attorno ai 55-60 milioni di euro più il cartellino di Leandro Trossard come parziale contropartita.

La Juve non ha alcuna intenzione di cedere il suo gioiellino soprattutto nella finestra invernale di calciomercato. Il club bianconero sta infatti lavorando al rinnovo del numero 10, in queste settimane si è parlato di un possibile contratto fino al 2030 e che si avvicinerebbe ai 6 milioni di euro.

Si valuta Pau Lopez per rinforzare la difesa a gennaio

Oltre a trattenere i migliori calciatori, la Juventus sta lavorando sul fronte acquisti con l'obiettivo di rinforzare la rosa.

In particolare, i bianconeri vorrebbero concentrarsi sul pacchetto arretrato così da regalare un ulteriore innesto a mister Tudor. Il direttore sportivo Comolli sta valutando diversi profili e tra questi rispunta anche quello di Pau Torres, difensore spagnolo dell'Aston Villa già accostato alla Vecchia Signora nelle precedenti sessioni di mercato.

Il classe '97 ha perso posizioni nelle gerarchie di Emery e potrebbe lasciare i Villans già a gennaio per giocare con maggiore continuità e provare a strappare una convocazione per il Mondiale. La Juve sta monitorando questa opportunità e vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto. Il 28enne centrale rappresenterebbe un buon colpo per la retroguardia vista la sua esperienza in campo internazionale.

Lo spagnolo non è il solo profilo seguito dalla Vecchia Signora, che continua a tenere d'occhio anche Beraldo in uscita dal Psg. Più difficile invece è la pista che porta a Marc Guehi del Crystal Palace, obiettivo primario del Liverpool dopo l'infortunio di Leoni.