Secondo quanto riferito dal giornalista Riccardo Meloni ai microfoni di Calciomercato, la Juventus dovrebbe seguire con attenzione nella prossima estate il profilo di Lorenzo Pellegrini, centrocampista dato in uscita dalla Roma come parametro 0 nel 2026. Del numero 7 giallorosso ha parlato anche la giornalista Eleonora Trotta.

Juventus, Meloni: 'Pellegrini? Con lo stipendio giusto può essere un'occasione per la vecchia signora'

Il giornalista Riccardo Meloni ha parlato ai microfoni di Calciomercato e riferendosi a Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma in scadenza di contratto nel luglio del 2026, ha detto: "Il numero 7 è un profilo interessantissimo per tanti club che da anni lavorano bene sui parametri 0.

Mi piacerebbe vederlo alla Juventus? Si, è uno di quei giocatori che ci starebbe bene in bianconero".

Meloni ha proseguito: "Non credo però che i tifosi lo accoglierebbero bene: io vivo quotidianamente l'ambiente bianconero e penso che i supporter della vecchia signora gli darebbero il benvenuto con freddezza. Verrebbe visto come un profilo scartato dalla Roma, una sorta di Locatelli con il quale difficilmente potrebbe scattare il feeling giusto. Penso anche che in quella zona di campo molti si aspettano un top player, uno giovane ma che allo stesso tempo sia pronto sin da subito per alzare il livello della squadra, mentre per Pellegrini ci vorrebbe del tempo di ambientamento e soprattutto un periodo di recupero, dopo le difficoltà vissute nella Capitale in questi anni".

Il giornalista ha infine concluso il suo pensiero su Pellegrini dicendo: "Detto questo, per la situazione economica che ha, la Juventus deve stare attenta a questo tipo di calciatori e secondo me Pellegrini con lo stipendio giusto può essere un'occasione per la vecchia signora. Cioè parliamo pur sempre di un calciatore esperto, forte tecnicamente e che andrebbe a completare la rosa. Per me sarebbe un acquisto sensato".

Trotta: 'Al momento Pellegrini resta un calciatore in uscita da Roma'

Nello stesso collegamento di Pellegrini ha parlato anche la giornalista Eleonora Trotta: "Al momento non ci sono novità in merito al rinnovo e dico di più, non credo che sarà un tema che verrà affrontato a Trigoria nei prossimi mesi.

Ovviamente se ci saranno novità le racconteremo ma ad oggi Pellegrini resta un giocatore ambito da diversi club ma con il contratto in scadenza".

La giornalista, restando in tema Roma ha poi parlato delle difficoltà di Dovbyk: "Il centravanti ieri contro il Nizza non ha giocato una grande partita. E' un calciatore che ha bisogno di attenzioni e a Trigoria stanno cercando di coccolarlo per farlo rendere al massimo. Forse però l'ucraino necessita di ancora più affetto".

Pellegrini, un ritorno in grande stile

Pellegrini nel frattempo sta cercando di riprendersi la Roma: il numero 7, rientrato da un lungo infortunio, ha bagnato l'esordio nella nuova stagione al derby, segnando peraltro il gol vittoria per i giallorossi.

Oltre a questo, il centrocampista è stato inserito a partita in corsa ieri nella sfida di Europa League col Nizza, propiziando il gol del vantaggio siglato da Ndicka e disputando una buona prestazione.