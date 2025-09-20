Nonostante un avvio di stagione particolarmente positivo, la permanenza di Dusan Vlahovic alla Juventus resta alquanto incerta. Il contratto dell'attaccante serbo con la Vecchia Signora scade nel giugno del 2026, e qualora il calciatore non dovesse trovare un'intesa con il club bianconero nei prossimi mesi, la prossima estate si libererebbe a parametro 0. Il Bacellona, alla ricerca dell'erede di Robert Lewandowski, avrebbe iniziato a monitorare la situazione manifestando interesse per l'attaccante serbo seguito anche dal Real e dall'Atletico Madrid.

Anche il Barcellona monitora Vlahovic per giugno

Il Barcellona per Dusan Vlahovic aveva chiesto informazioni alla Juventus già nei mesi scorsi, senza però avanzare alcuna offerta. Il club catalano, secondo gli ultimi rumor di calciomercato potrebbe rifarsi sotto in estate, considerando che Vlahovic qualora non dovesse rinnovare con la Vecchia Signora si libererebbe a parametro zero. Il Barca, alla ricerca dell'erede di Lewandowski, vorrebbe provare ad anticipare la concorrenza di altri top club, Atletico Madrid e Real Madrid su tutti.

Dusan Vlahovic al momento resta concentrato sul campo, determinato a dare seguito all'ottimo inizio di stagione con la maglia della Juventus. Nelle prime quattro gare disputate, tra campionato e Champions, il numero nove ha realizzato 4 gol dimostrandosi fatale sotto porta.

Juve, idea Norton-Cuffy per la fascia

In vista della sessione invernale di calciomercato, la Juventus starebbe già valutando alcuni colpi in entrata. Tra i principali obiettivi del club bianconero c'è quello di rinforzare le corsie esterne. Per questo la dirigenza avrebbe messo nel mirino Brooke Norton-Cuffy, che molto bene sta facendo con la maglia del Genoa.

Dopo una stagione di adattamento, il classe 2004 è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere di Viera. Il Grifone, che non vorrebbe privarsi del proprio talento, si siederà al tavolo delle trattative soltanto per offerte significative.

Il terzino inglese avrebbe tutte le caratteristiche per ritagliarsi uno spazio importante nel sistema tattico di Igor Tudor.

Oltre il classe 2004 del Genoa, la Vecchia Signora starebbe monitorando con interesse anche Ferland Mendy, che potrebbe lasciare il Real Madrid già a gennaio. I Blancos valutano il prezzo del cartellino del proprio terzino francese circa 20 milioni di euro.