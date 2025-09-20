La Juventus, nelle prossime sessioni di mercato, avrà come obiettivo principale quello di alzare ulteriormente la qualità del proprio centrocampo, un reparto che in questa stagione ha alternato buone prestazioni a momenti di evidente difficoltà. La dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli e dal suo braccio destro François Modesto, sta già lavorando su più fronti per individuare profili di spessore in grado di garantire esperienza, tecnica e personalità.

A fare il punto della situazione è stato Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb.

L’esperto di mercato ha rivelato che tra i nomi presi in considerazione c’è anche quello di Bernardo Silva, talento portoghese del Manchester City il cui contratto è in scadenza a giugno. “Comolli e Modesto sono alla ricerca di un altro profilo che possa aumentare la qualità del reparto. Uno dei nomi monitorati è Bernardo Silva”, ha scritto Ceccarini, sottolineando come l’occasione di ingaggiare un giocatore del suo calibro a parametro zero non passi inosservata a un club ambizioso come la Juventus.

Si valuta Bernardo Silva

Il fantasista ex Monaco sarebbe una pedina di straordinario valore per alzare il livello tecnico della squadra di Igor Tudor, soprattutto in termini di imprevedibilità e capacità di incidere nelle partite più difficili.

“Un’opportunità per un giocatore che sicuramente alzerebbe il livello”, ha aggiunto Ceccarini, confermando la volontà della Juventus di valutare con attenzione questa pista.

Ma non è tutto. Oltre a Bernardo Silva, un altro nome che potrebbe tornare d’attualità è quello di Sergej Milinković-Savić. Il centrocampista serbo, passato la scorsa estate in Arabia Saudita, potrebbe decidere di rientrare in Europa, e la Juventus sarebbe pronta ad approfittarne. Lo stesso Ceccarini non ha escluso questa possibilità: “Un’altra occasione potrebbe essere Milinković-Savić. La Juventus in passato quando era alla Lazio lo ha cercato ripetutamente”.

Il profilo del serbo rimane uno dei più graditi in casa bianconera.

Per anni Milinković-Savić è stato al centro dei desideri della società, ma le richieste economiche della Lazio hanno sempre impedito la chiusura dell’affare. Oggi, lo scenario potrebbe cambiare, e il centrocampista rappresenterebbe un innesto ideale per dare più fisicità e qualità alla mediana bianconera.

Koopmeiners ancora in difficoltà

Nel frattempo, la Juventus deve fare i conti con la situazione attuale del reparto. Manuel Locatelli e Khéphren Thuram rappresentano due punti fermi, ma le alternative non stanno garantendo lo stesso rendimento. Il caso più evidente è quello di Teun Koopmeiners: l’olandese, arrivato con grandi aspettative, non è ancora riuscito a esprimersi al meglio. Contro avversari di livello come Inter e Borussia Dortmund ha avuto la possibilità di partire titolare, ma le sue prove non hanno lasciato il segno.

C’è poi il nodo legato a Weston McKennie. Lo statunitense va in scadenza di contratto a giugno e, almeno per il momento, non sono arrivate novità sul fronte rinnovo. Una situazione che lascia aperti tutti gli scenari, dall’addio a parametro zero a un eventuale prolungamento, fino a una cessione nell’immediato per non rischiare di perderlo senza incassare nulla.

In definitiva, la Juventus guarda già al futuro con l’idea chiara di rinforzare il centrocampo. Bernardo Silva e Milinković-Savić sono due nomi che stuzzicano la fantasia dei tifosi e che, se dovessero concretizzarsi, rappresenterebbero un salto di qualità importante. Intanto, però, la dirigenza dovrà anche sciogliere i nodi interni e trovare le soluzioni migliori per garantire equilibrio e continuità a un reparto che resta cruciale nelle ambizioni bianconere.