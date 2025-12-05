L'infortunio di Federico Gatti ha aperto nuovi scenari di mercato in casa Juventus. I bianconeri sono infatti alla ricerca di un difensore che possa arricchire il pacchetto arretrato a disposizione di Luciano Spalletti. Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza tra cui quello di Johan Vasquez, centrale messicano e leader del Genoa.

Juve, possibile sondaggio per Vasquez

Il centrale messicano classe 98 è da diverse stagioni uno dei giocatori più continui del campionato ed ha spesso offerto prestazioni di alto spessore. Le sue prove non sono passate inosservate attirando l'interesse di molti club tra cui la Juventus.

Stando ad alcuni rumors, i bianconeri starebbero pensando di intavolare una trattativa con il Grifone già per gennaio. Una trattativa che però appare al momento complicate per due ragioni. La prima di carattere tecnico vista l'importanza di Vasquez nel modulo di De Rossi; il messicano è anche una figura di grande personalità all'interno dello spogliatoio e perderlo durante il cammino verso la salvezza sarebbe un problema. La seconda di carattere economico visto che il Genoa prenderebbe in considerazione solo offerte fuori mercato da circa 20-25 milioni, cifra che al momento la Juventus non ha intenzione di investire.

Vasquez rappresenterebbe un acquisto funzionale al progetto targato Spalletti.

Il difensore messicano potrebbe infatti ricoprire diverse posizioni in molti sistemi di gioco. Può svolgere il ruolo di braccetto ma anche di centrale in una difesa a tre, ed occupare anche il ruolo di terzino in un eventuale passaggio a quattro.

Possibile ritorno di fiamma per Ceballos

Altro reparto che potrebbe subire delle modifiche a gennaio è sicuramente il centrocampo. I bianconeri sono alla ricerca di un giocatore che possa dare qualità al gioco espresso dalla squadra. Viste le difficoltà nell'arrivare a Hojbjerg ritenuto imprescindibile da De Zerbi, la Vecchia Signora sta valutando possibili alternative e tra queste rispunta Dani Ceballos già trattato nelle precedenti sessioni di calciomercato.

Il centrocampista spagnolo non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel nuovo progetto di Xabi Alonso e per questo un suo addio dal Real sembrerebbe scontato. La Juventus vorrebbe far leva sulla volontà del giocatore per provare ad imbastire una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Una formula che al momento non soddisfa i Merengues che vorrebbero una cessione a titolo definitivo per una cifra vicina ai 15 milioni.

Ceballos ha tutte le caratteristiche per ricoprire un ruolo importante nel sistema di Spalletti. Tecnica, visione di gioco e duttilità nel ricorprire tutti i ruoli della mediana. Lo spagnolo potrebbe esser così il tassello mancante per il 4-3-3 del tecnico di Certaldo.