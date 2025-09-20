Udinese e Milan si affrontano per la quarta giornata di campionat sabato 20 settembre, alla Bluenergy Arena di Udine, alle ore 20.45. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con un bilancio positivo: sono sette i punti conquistati dalla formazione di Runjaic, mentre il Milan ne ha raccolti sei. Dopo il passo falso all’esordio contro la Cremonese, il Milan ha reagito con due vittorie consecutive contro Lecce e Bologna. L’Udinese, invece, ha pareggiato all’esordio contro l’Hellas Verona, per poi ottenere sei punti nelle trasferte contro i nerazzurri dell’Inter e del Pisa.

Nonostante le assenze di Lovric (infortunato) e del portiere Okoye (squalificato), l’Udinese può contare su tutti gli altri effettivi. Mister Kosta Runjaic dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha superato il Pisa nella terza giornata. Tra i pali ci sarà Sava, con una difesa a tre composta dalle colonne Solet e Kristensen, quasi certi di una maglia da titolare. Sulla destra, ballottaggio tra Bertola e Goglichidze. La retroguardia ha mostrato solidità, e su Kristensen si registra un forte interessamento proprio da parte del Milan, avversario odierno.

A centrocampo, regia affidata a Karlstrom, con le mezzali Atta e Piotrowski. Il giovane Atta, già a segno contro l’Inter, sogna di ripetersi contro il Milan. Sulle fasce, spazio a Ehizibue e Zemura. Zanoli spera in una maglia da titolare sulla destra, ma Ehizibue ha lavorato regolarmente in gruppo nonostante i crampi accusati contro il Pisa. Nicolò Zaniolo attende l’esordio dal primo minuto, ma in attacco Runjaic dovrebbe confermare la coppia Bravo–Davis, già protagonista nelle ultime uscite.

Il Milan arriva a Udine con l’obiettivo di aprire una striscia vincente. In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha definito la sfida odierna come una delle quattro più delicate della stagione. Il tecnico del Milan, però, non potrà sedere in panchina a causa della squalifica rimediata nei minuti finali di Milan - Bologna.

Pesano le assenze nel Milan: Maignan e Leao sono out per problemi muscolari, mentre Jashari resterà ai box ancora per qualche mese. In porta, possibile esordio da titolare per Terracciano. Difesa a tre per il Milan, con Matteo Gabbia insignito a capitano in conferenza stampa da mister Allegri, affiancato da Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic, che sembra aver superato i problemi fisici. In alternativa, spazio a Koni De Winter.

A centrocampo, regia affidata a Luka Modric, con Yousuf Fofana e Adrien Rabiot a supporto. Sulle fasce, Pervis Estupinan a sinistra e Alexis Saelemaekers a destra completano la linea a cinque. In attacco, non è ancora il momento di Christopher Nkunku dal primo minuto: il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Christian Pulisic e Santiago Gimenez, con il messicano chiamato a riscattarsi dopo prestazioni sottotono.

Il jolly Ruben Loftus-Cheek dovrebbe partire dalla panchina, ma potrebbe essere preferito a Rabiot, ancora non al top, o allo stesso Pulisic.

In Udine today as we look to make it three in a row 🔭👀 pic.twitter.com/MFdLr2XSuH — AC Milan (@acmilan) September 20, 2025

La direzione di gara è affidata all’arbitro Daniele Doveri della sezione CAN di Roma, con assistenti Cecconi e Scatragli. Il IV uomo sarà Di Marco, mentre dalla sala VAR di Lissone interverranno Meraviglia e Maresca (AVAR).

Udinese: i convocati di Kosta Runjaic per la partita contro il Milan

Portieri: Nunziante, Padelli, Sava;

Difensori: Bertola, Ehizibue, Goglichidze, Kabasele, Kamara, Kristensen, Palma, Solet, Zanoli, Zarraga, Zemura;

Centrocampisti: Atta, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Piotrowski, Rui Modesto, Zaniolo Attaccanti: Bayo, Bravo, Buksa, Davis, Gueye

Allenatore: Runjaic.

Milan: la lista dei giocatori a disposizione di Landucci per la trasferta friulana

Portieri: Pittarella, Terracciano, Torriani;

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupinan, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori;

Centrocampisti: Fofana, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Ricci, Saelemaekers;

Attaccanti: Balentien, Gimenez, Nkunku, Pulisic.