Il Derby della Capitale si appresta a regalare nuove emozioni il prossimo 21 settembre, alle ore 12:30, presso il suggestivo palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il match, valido per la quarta giornata della Serie A 2025, mette di fronte la Lazio e la Roma, due squadre pronte a contendersi punti importanti per la classifica e, soprattutto, il dominio cittadino. Atmosfera che si preannuncia a dir poco elettrica, come sempre accade quando le aquile biancocelesti e i giallorossi si trovano l'una contro l'altra in una sfida che va ben oltre i semplici tre punti.

Le due squadre sono pronte a scaldare i cuori di migliaia di tifosi in un classicissimo del calcio italiano.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castellanos (da valutare), Rovella (da valutare), Lazzari (da valutare)

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Kone, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bailey (rientra alla 5ª giornata), Dybala (rientra alla 6ª giornata)

Sarri dovrà sciogliere i dubbi legati agli acciaccati Castellanos e Rovella, mentre Lazzari resterà fuori per una lesione al soleo.

Possibili novità a gara in corso con Patric e Vecino che rientrano tra i convocati. Nella Roma, Gasperini dovrà rinunciare a Dybala: spazio dunque a El Shaarawy, favorito su El Aynaoui. Ballottaggi aperti anche in difesa con Hermoso leggermente avanti su Celik e Angelino preferito a Tsimikas sulla corsia sinistra.

Quote di Lazio-AS Roma: un derby all'insegna dell'equilibrio

I bookmaker prevedono un equilibrio sottile tra le due protagoniste del derby.

William Hill quota la vittoria della Roma a 2.50, leggermente inferiore rispetto alla quota di 2.75 per il successo della Lazio e a 3.10 per il pareggio. Anche Bet365 presenta quote simili, con la vittoria dei giallorossi a 2.55, il successo biancoceleste a 2.80 e il pareggio a 3.30. La Roma parte con un leggero favore dei pronostici, ma in un derby tutto può succedere e le quote lo riflettono.

Giocatori chiave e le loro performance stagionali

Mentre ci avviciniamo alla sfida, alcuni giocatori si distinguono per le loro performance significative in questo primo scorcio di campionato.

Nuno Tavares, difensore della Lazio, si è messo in evidenza in questo inizio di stagione con prestazioni solide. Ha totalizzato 222 minuti in campo nelle prime tre giornate, contribuendo in maniera efficace soprattutto in fase difensiva, anche attraverso i 4 tackle effettuati e 1 intercetto. Inoltre, la sua capacità di dribbling (5 successi su 11 tentativi) aggiunge un elemento extra al suo profilo.

Per la compagine biancoceleste, anche Mattia Zaccagni sta giocando un ruolo cruciale. Con 246 minuti giocati, ha già segnato una rete, dimostrando una buona presenza offensiva con 3 tiri in porta su un totale di 5. Zaccagni si evidenzia anche per la sua abilità nei duelli, vincendone 21 su 44, e per la capacità di guadagnare falli, ben 13 fino a questo momento.

All'interno del comparto giallorosso, spicca Matías Soulé. Il giovane attaccante argentino, stella emergente della Roma, ha partecipato integralmente ai tre match disputati sin qui, riuscendo a realizzare un gol e fornendo un costante pericolo per le difese avversarie grazie ai suoi 10 tiri. La sua propensione al dribbling (7 successi su 11 tentativi) e i suoi 8 passaggi chiave eseguiti sinora testimoniano il suo impatto sulla manovra offensiva della squadra di José Mourinho.

Sul fronte difensivo romanista, Evan Ndicka si è rivelato solido e affidabile. Ha partecipato a tutti i minuti disponibili in campo finora, distinguendosi per la sua precisione nei passaggi con 188 completati e per la sua capacità di vincere duelli cruciali, 20 su 30, fornendo quindi una sicurezza alla retroguardia giallorossa.