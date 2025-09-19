Il Bluenergy Stadium di Udine si prepara a ospitare una sfida di cartello valida per la quarta giornata di Serie A 2025: Udinese-Milan, in programma sabato 20 settembre alle 20:45. Entrambe le squadre puntano a dare continuità dopo un avvio di stagione altalenante. I rossoneri, trascinati dall’esperienza di Luka Modrić, vogliono confermare la propria superiorità contro un’Udinese pronta a giocarsi le sue carte sfruttando il fattore campo.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Bravo.



Squalificati: Okoye (fino al 18 ottobre).

Indisponibili: Bayo (da valutare), Padelli (da valutare).

Milan (3-5-1-1): Terracciano; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic; Giménez.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Jashari (rientro previsto alla 10ª giornata), Leão (rientro previsto alla 5ª giornata), Maignan (da valutare), Pavlović (da valutare).

L’Udinese conferma in attacco il tandem Davis-Bravo, con Lovric pronto a dare il suo contributo a gara in corso. Sulla corsia destra Ehizibue resta in leggero vantaggio su Zanoli. Nel Milan, Allegri deve fare i conti con l’assenza di Leão e i dubbi legati alle condizioni di Maignan e Pavlović. In mezzo al campo spazio a Rabiot, mentre Loftus-Cheek agirà da trequartista alle spalle della punta.

Giménez parte favorito, ma resta aperto il ballottaggio con Nkunku e Fofana.

Quote Udinese-Milan: rossoneri nettamente favoriti

I bookmaker indicano il Milan come grande favorito: William Hill quota la vittoria del Milan a 1.83, il pareggio a 3.40 e la vittoria dell'Udinese a 4.20. Con quote simili, Bet365 offre il successo rossonero a 1.83, il pari a 3.60 e la vittoria dei bianconeri a 4.33.

La sfida si preannuncia comunque interessante, con i bianconeri intenzionati a sorprendere e a regalare una serata speciale ai propri tifosi.

Giocatori chiave e le loro statistiche: il talento in campo

Oumar Solet: difensore baluardo dell’Udinese

Oumar Solet è il guardiano della difesa friulana, autore in questa stagione di un rendimento di alto livello.

In tre presenze ha mantenuto una valutazione media di 7.47, grazie a solidi interventi difensivi (4 tackle e 4 intercetti) e a una presenza costante in fase di costruzione, con 187 passaggi completati a buona precisione.

Arthur Atta: dinamismo e creatività a centrocampo

Arthur Atta, giovane centrocampista, ha già dimostrato il suo impatto in Serie A. Con 87 passaggi effettuati e un gol all’attivo nelle prime tre gare, unisce tecnica e visione di gioco: doti che possono risultare decisive contro una squadra come il Milan.

Keinan Davis: potenza e gol nell’attacco bianconero

Keinan Davis si è già messo in mostra con un gol e un assist nelle prime tre apparizioni. Con 8 tiri totali, di cui 4 nello specchio, rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie, grazie anche alla sua fisicità nei duelli aerei.

Luka Modrić: esperienza e classe in regia rossonera

Luka Modrić è il faro del centrocampo del Milan. Nonostante i 40 anni, il suo rendimento resta altissimo: 1 gol, 1 assist e una media di 7.83. I suoi 180 passaggi totali e le 9 occasioni create certificano una classe che continua a fare la differenza.

Strahinja Pavlović: muro difensivo del Milan

In difesa, Strahinja Pavlović ha già lasciato il segno con un gol nelle prime uscite stagionali. La sua solidità è testimoniata da 3 tackle e 3 intercetti, confermandolo come un pilastro affidabile per Pioli anche sotto pressione.