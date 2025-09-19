Nella cornice dello Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, sabato 20 settembre alle ore 18 andrà in scena la sfida tra il Verona e la Juventus, valida per la quarta giornata di Serie A 2025. Il match promette spettacolo, con i padroni di casa decisi a fermare l'avanzata della Vecchia Signora, una delle grandi pretendenti al titolo. Sarà un test importante sia per la compagine di Verona che per i bianconeri, desiderosi di confermare il loro ruolo di protagonisti nel panorama calcistico italiano.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Juventus

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Suslov (6 mesi), Valentini (da valutare), Mosquera (da valutare), Fallou (da valutare), Harroui (da valutare), Gagliardini (da valutare)

Juventus (3-4-2-1): Perin; Gatti, Rugani, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Openda; Vlahovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Miretti (da valutare), Milik (indef.)

Dopo lo 0-0 con la Cremonese, Zanetti ha trovato in Giovane e Orban una coppia d’attacco interessante, ma deve rinunciare a Gagliardini e resta in attesa di novità sulle condizioni di Mosquera, Harroui e Fallou Cham.

In mediana Akpa-Akpro è favorito su Niasse. La Juventus, reduce dal successo europeo col Borussia, ritrova Cambiaso a sinistra dopo la squalifica. Tudor valuta un turnover: Perin leggermente avanti su Di Gregorio, Rugani in vantaggio su Bremer, mentre in avanti Openda parte favorito su Yildiz per affiancare Vlahovic.

Quote di Verona-Juventus: bianconeri nettamente favoriti

Secondo i principali bookmaker, la Juventus è la favorita del match.

William Hill quota la vittoria della Vecchia Signora a 1.55, il pareggio a 3.60 e la vittoria casalinga del Verona a 6.00. Simili anche le valutazioni di Bet365, che conferma il 2 a 1.55, con il pareggio offerto a 3.90 e il successo dei gialloblu a 6.50.

I numeri sottolineano quanto la sfida in trasferta sia sulla carta alla portata della Juventus, ma i bianconeri dovranno comunque fare attenzione alla determinazione dei veneti.

Le statistiche dei giocatori chiave

Sullo sfondo di questa partita, spiccano alcuni talenti che, con le loro qualità, potranno fare la differenza sul campo.

Domagoj Bradaric: solidità in difesa per il Verona

Tra le file del Verona, Domagoj Bradaric sarà uno degli elementi chiave della retroguardia. Con 257 minuti giocati nelle prime tre partite, il difensore croato si è dimostrato solido con una valutazione media di 6.87. Ha totalizzato 91 passaggi e effettuato sei tackle, dimostrandosi efficace anche nei duelli aerei, vincendone 13 su 21.

Gift Emmanuel Orban: alla ricerca del primo gol

Gift Emmanuel Orban, giovane attaccante nigeriano del Verona, è ancora alla ricerca del suo primo gol stagionale. Nei suoi 80 minuti di gioco ha già collezionato cinque tiri, di cui tre nello specchio, mettendo in evidenza la sua volontà di essere un pericolo costante per le difese avversarie.

Dusan Vlahovic: l'arma in più della Juventus

Sul fronte bianconero, lo sguardo è puntato su Dusan Vlahovic. Il serbo ha segnato 2 gol nelle sue 3 apparizioni, evidenziando la sua letalità sotto porta. Con un rating di 7.23, l'attaccante della Juventus è una minaccia costante per qualsiasi difesa, pronto a sfruttare ogni opportunità che gli si presenta.

Kenan Yildiz: creatività e dinamismo

Altro giocatore da tenere d'occhio è Kenan Yildiz, giovane brillante del reparto offensivo juventino. Il talentuoso turco ha dimostrato grande creatività, fornendo già 3 assist in questa stagione e realizzando 1 gol, oltre a mettere a referto 82 passaggi precisi e 11 passaggi chiave.