Leeds e Bournemouth si sfidano sabato 27 settembre alle 16 nello storico scenario di Elland Road, gara valida per la sesta giornata di Premier League. A dirigere l’incontro sarà l’esperto Michael Oliver, per una partita che promette intensità e punti pesanti in palio in questo avvio di stagione.

Possibili formazioni Leeds-Bournemouth

Leeds: Darlow; Justin, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Ampadu, Longstaff; Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Kluivert, Brooks; Evanilson

Il Leeds contro il Bournemouth valuta il recupero di Bogle, ma Farke potrebbe affidarsi a Justin in difesa con Rodon, Struijk e Gudmundsson davanti a Darlow.

A centrocampo conferma per Stach, mentre in avanti spazio al tridente Aaronson-Calvert-Lewin-Okafor. Nel Bournemouth possibile chance dal 1’ per Kluivert alle spalle di Evanilson. In mediana ci saranno Adams e Scott, mentre in difesa dovrebbe essere confermato il giovane Jimenez.

Quote della partita: equilibrio con lieve vantaggio per Bournemouth

La sfida tra Leeds e Bournemouth si prospetta piuttosto equilibrata, con un leggero favore per gli ospiti secondo i bookmaker. William Hill quota la vittoria del Leeds a 2.75, il pareggio a 3.40 e il successo esterno del Bournemouth a 2.45. I valori indicano una gara aperta a diversi esiti, sottolineando la leggera preferenza per la squadra ospite nell'eventualità del colpaccio in trasferta.

Giocatori chiave: l'impatto di Darlow e Semenyo

Karl Darlow, portiere del Leeds, ha iniziato la stagione mostrandosi un affidabile guardiano dei pali.

Nei suoi primi due match, ha collezionato una valutazione di 7.65, con 8 parate che hanno mitigato i danni tenendo a bada gli avversari. La sua precisione nei passaggi (69 in totale) e la sicurezza dimostrata nei duelli (5 su 5 vinti) lo pongono come una figura determinante per il Leeds.

In difesa, Ethan Ampadu si è dimostrato solido e versatile. Nelle sue prime tre apparizioni stagionali, Ampadu ha completato 162 passaggi con una buona efficacia nei contrasti (9 vinti su 23 totali), chiudendo con una media di rating di 7.03. L’abilità nei duelli (17 vinti) e i 258 minuti già accumulati ne fanno un pilastro per il reparto arretrato della squadra di casa.

Passando alla sponda opposta, uno dei giocatori più incisivi per Bournemouth è sicuramente Antoine Semenyo.

Con 3 gol e 2 assist nelle prime cinque giornate, Semenyo ha dimostrato di essere una forza offensiva cruciale per la sua squadra. La sua eccezionale capacità d ipotenza e precisione è evidenziata dai suoi 11 tiri, di cui 5 in porta, portando a un’alta media di rating di 7.32.

In mezzo al campo, troviamo Tyler Adams, la cui capacità difensiva si concretizza in 14 tackles effettuati e 11 intercettazioni, solidificando il centrocampo del Bournemouth e sostenendo un equilibrio tattico fondamentale per la squadra fuori casa.

Entrambe le squadre schiereranno anche figure di spicco come Alex Scott per il Bournemouth, con la sua capacità di inserimenti offensivi e gestione del pallone, e Dominic Calvert-Lewin per il Leeds, il cui dinamismo e abilità nei duelli aerei rappresentano sempre una minaccia tangibile per gli avversari.