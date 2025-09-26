Il Tottenham si prepara ad accogliere i Wolves al Tottenham Hotspur Stadium il 27 settembre, con fischio d'inizio previsto per le 21:00. Sarà Michael Salisbury a dirigere l'incontro che vedrà gli Spurs, in gran forma, ospitare una squadra alla ricerca dei primi punti nella sesta giornata della Premier League. La cornice londinese promette un'atmosfera elettrica, con i tifosi degli Spurs che cercheranno di spingere la loro squadra verso una nuova vittoria.

England Flag
Premier League
Giornata 6
27/09/2025 13:30
Brentford
VS
Manchester United
27/09/2025 16:00
Chelsea
VS
Brighton
27/09/2025 16:00
Manchester City
VS
Burnley
27/09/2025 16:00
Crystal Palace
VS
Liverpool
27/09/2025 16:00
Leeds
VS
Bournemouth
27/09/2025 18:30
Nottingham Forest
VS
Sunderland
27/09/2025 21:00
Tottenham
VS
Wolves
28/09/2025 15:00
Aston Villa
VS
Fulham
28/09/2025 17:30
Newcastle
VS
Arsenal
29/09/2025 21:00
Everton
VS
West Ham

Quote di Tottenham-Wolves: Spurs favoriti sul proprio terreno

I bookmaker puntano sul Tottenham per questa sfida casalinga.

Secondo William Hill, gli Spurs sono favoriti con una quota di 1.44 per la vittoria, mentre un pareggio è quotato a 4.33. I Wolves, considerati sfavoriti, vedono la loro vittoria offerta a una quota di 6.00. Con queste premesse, il Tottenham sembra avere la strada spianata per raccogliere i tre punti, ma la Premier League non è nuova a sorprese, e i Wolves sperano di ribaltare il pronostico.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Liverpool
5
5
0
0
11 / 5
6
15
W
W
W
W
W
2
Arsenal
5
3
1
1
10 / 2
8
10
D
W
L
W
W
3
Tottenham
5
3
1
1
10 / 3
7
10
D
W
L
W
W
4
Bournemouth
5
3
1
1
6 / 5
1
10
D
W
W
W
L
5
Crystal Palace
5
2
3
0
6 / 2
4
9
W
D
W
D
D
6
Chelsea
5
2
2
1
10 / 5
5
8
L
D
W
W
D
7
Sunderland
5
2
2
1
6 / 4
2
8
D
D
W
L
W
8
Fulham
5
2
2
1
6 / 5
1
8
W
W
L
D
D
9
Manchester City
5
2
1
2
9 / 5
4
7
D
W
L
L
W
10
Everton
5
2
1
2
6 / 5
1
7
L
D
W
W
L
11
Manchester United
5
2
1
2
6 / 8
-2
7
W
L
W
D
L
12
Leeds
5
2
1
2
4 / 7
-3
7
W
L
D
L
W
13
Newcastle
5
1
3
1
3 / 3
0
6
D
W
D
L
D
14
Brighton
5
1
2
2
6 / 8
-2
5
D
L
W
L
D
15
Nottingham Forest
5
1
2
2
5 / 9
-4
5
D
L
L
D
W
16
Burnley
5
1
1
3
5 / 8
-3
4
D
L
L
W
L
17
Brentford
5
1
1
3
6 / 10
-4
4
L
D
L
W
L
18
Aston Villa
5
0
3
2
1 / 5
-4
3
D
D
L
L
D
19
West Ham
5
1
0
4
5 / 13
-8
3
L
L
W
L
L
20
Wolves
5
0
0
5
3 / 12
-9
0
L
L
L
L
L

Statistiche salienti: i protagonisti attesi sul campo

Tra i giocatori del Tottenham, il portiere Guglielmo Vicario è stato una colonna difensiva nelle prime giornate.

Con 450 minuti giocati in 5 presenze, il portiere italiano ha concesso solo 3 reti ma ha effettuato ben 19 parate, confermandosi un baluardo dell’area di rigore con una valutazione media di 7.46.

In attacco, occhi puntati su Richarlison, già autore di 3 reti in 5 partite. L’attaccante brasiliano ha dimostrato di essere letale con una precisione del 50% sui tiri in porta e ha anche fornito un assist, risultando determinante nel gioco di squadra degli Spurs.

Al centro del campo, Mohammed Kudus si è rivelato un architetto del gioco, accumulando ben 3 assist in 5 presenze e mostrando un'abilità impressionante nei dribbling con 19 successi su 40 tentativi. La sua capacità di creare azioni pericolose sarà cruciale per mantenere il ritmo alto e mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Per i Wolves, José Sá, il portiere portoghese, ha vissuto un avvio di stagione complicato, con 11 reti subite in 4 presenze. Tuttavia, i suoi 5 salvataggi dimostrano la sua dedizione tra i pali. Difensivamente, Jackson Tchatchoua si è mostrato solido con 5 tackles e 2 intercetti, mentre João Gomes in mediana ha garantito muscoli e intelligenza tattica, totalizzando 248 passaggi e vincendo 34 duelli.
© RIPRODUZIONE VIETATA