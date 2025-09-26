Il Tottenham si prepara ad accogliere i Wolves al Tottenham Hotspur Stadium il 27 settembre, con fischio d'inizio previsto per le 21:00. Sarà Michael Salisbury a dirigere l'incontro che vedrà gli Spurs, in gran forma, ospitare una squadra alla ricerca dei primi punti nella sesta giornata della Premier League. La cornice londinese promette un'atmosfera elettrica, con i tifosi degli Spurs che cercheranno di spingere la loro squadra verso una nuova vittoria.

Quote di Tottenham-Wolves: Spurs favoriti sul proprio terreno

I bookmaker puntano sul Tottenham per questa sfida casalinga.

Secondo William Hill, gli Spurs sono favoriti con una quota di 1.44 per la vittoria, mentre un pareggio è quotato a 4.33. I Wolves, considerati sfavoriti, vedono la loro vittoria offerta a una quota di 6.00. Con queste premesse, il Tottenham sembra avere la strada spianata per raccogliere i tre punti, ma la Premier League non è nuova a sorprese, e i Wolves sperano di ribaltare il pronostico.

Statistiche salienti: i protagonisti attesi sul campo

Tra i giocatori del Tottenham, il portiere Guglielmo Vicario è stato una colonna difensiva nelle prime giornate.

Con 450 minuti giocati in 5 presenze, il portiere italiano ha concesso solo 3 reti ma ha effettuato ben 19 parate, confermandosi un baluardo dell’area di rigore con una valutazione media di 7.46.

In attacco, occhi puntati su Richarlison, già autore di 3 reti in 5 partite. L’attaccante brasiliano ha dimostrato di essere letale con una precisione del 50% sui tiri in porta e ha anche fornito un assist, risultando determinante nel gioco di squadra degli Spurs.

Al centro del campo, Mohammed Kudus si è rivelato un architetto del gioco, accumulando ben 3 assist in 5 presenze e mostrando un'abilità impressionante nei dribbling con 19 successi su 40 tentativi. La sua capacità di creare azioni pericolose sarà cruciale per mantenere il ritmo alto e mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Per i Wolves, José Sá, il portiere portoghese, ha vissuto un avvio di stagione complicato, con 11 reti subite in 4 presenze. Tuttavia, i suoi 5 salvataggi dimostrano la sua dedizione tra i pali. Difensivamente, Jackson Tchatchoua si è mostrato solido con 5 tackles e 2 intercetti, mentre João Gomes in mediana ha garantito muscoli e intelligenza tattica, totalizzando 248 passaggi e vincendo 34 duelli.