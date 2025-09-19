Dusan Vlahovic è il grande protagonista di questo inizio di stagione della Juventus. Nonostante un futuro tutto da scrivere ed un contratto in scadenza nel 2026, il bomber serbo sta trascinando i bianconeri con quattro reti nelle prime cinque partite disputate.

Numeri che starebbero attirando l'interesse di diversi top club europei tra cui il Real Madrid, tutte società particolarmente attratte dalla possibilità di assicurarsi il serbo a giugno prossimo a parametro zero.

Non solo Milan e Inter, anche il Real Madrid su Vlahovic

L'interesse del Real Madrid parte da lontano.

Già qualche anno fa gli spagnoli seguivano il serbo, che poi ha sposato la causa bianconera.

Adesso le cose sono cambiate: Vlahovic si trova a poco meno di un anno dalla scadenza del contratto, sta giocando su livelli che a Torino non si sono mai visti e diverse squadre starebbero seguendo la sua situazione con attenzione.

Nonostante il rendimento dell'ex Fiorentina stia lievitando, non sembrano esserci margini per un rinnovo di contratto con la Juventus, anche per questo Real Madrid, ma anche Milan, Inter e Atletico Madrid seguono da vicino l'evolversi delle cose.

Molto dipenderà da quelle che saranno le richieste salariali di Vlahovic, che oggi percepisce 12 milioni di euro netti. Senza contare eventuali bonus alla firma che l'entourage potrebbe pretendere.

Possibile sfida a Benfica e Barcellona per Bernardo Silva

Guardando invece al mercato in entrata, il dg Comolli starebbe sondando il terreno in vista dell'eventuale acquisizione di Bernardo Silva, che potrebbe lasciare il Manchester City a giugno a parametro zero. Il portoghese ha infatti il contratto in scadenza nel 2026 e in caso di mancato accordo per il rinnovo potrebbe guardarsi intorno.

La concorrenza per il 31enne portoghese è tuttavia serrata: Benfica e Barcellona sarebbero di fatti molto interessate, con i bianconeri che farebbero fatica a pareggiare eventuali proposte economiche.

L'unica variabile sarebbe caratterizzata dalla volontà di Silva, che a quel punto dovrebbe dimostrare di volere fortemente la Serie A, seguendo l'esempio di gente del calibro di De Bruyne e Modric, approdati questa estate a Napoli e Milan.

Inutile evidenziare come Silva avrebbe tutte le qualità per impreziosire la trequarti bianconera, partendo da destra e accentrandosi alla ricerca del cross o del tiro diretto in porta.