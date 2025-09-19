Stanno facendo discutere sul web le parole dette da Giancarlo Padovan su X: il giornalista ha infatti sottolineato come la Juventus abbia avuto la meglio sull'Inter nel derby d'Italia solo grazie alla fortuna che accompagna il tecnico dei bianconeri Igor Tudor. Secondo Padovan infatti, la formazione lombarda sarebbe superiore rispetto a quella piemontese e gli finirà davanti in classifica al termine della stagione.

Juventus, Padovan punge i bianconeri: 'Hanno vinto contro l'Inter perché fortunati e perché Sommer ha commesso 3 errori'

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan è tornato a parlare sul social x del derby d'Italia e lo ha fatto sottolineando con forza quanto la formazione di Chivu non dovesse uscire sconfitta dallo Stadium: "L'Inter non meritava di perdere a Torino, la Juve non meritava di vincere.

Perché è accaduto? Beh, perché Sommer ha fatto due errori e mezzo, perché Tudor è un uomo fortunato e perché Adzic ha indovinato il tiro della vita. Casualità, fortuna, ma la Juve ha dimostrato di avere dei limiti molto forti e l'Inter ha dimostrato di essere più squadra della Juve".

Padovan ha continuato nel suo incipit piuttosto critico nei confronti della formazione bianconera dicendo: "Perché dico questo? Perché ha avuto di più il possesso della palla, conduzione della gara, pericolosità anche nella manovra e poi soprattutto ha avuto un baricentro molto alto, quello di una squadra che vuole giocarsi la partita, che vuole fare una gara prettamente offensiva. L'ha fatta, a un quarto d'ora dalla fine vinceva e avrebbe dovuto congelare la gara coi suoi giocatori che hanno palleggio e proprietà di conduzione della sfera.

Non l'ha fatto, l'ha pagata cara, ma la Juve arriverà dietro l'Inter alla fine di questo campionato".

Padovan scatena la discussione sul web: 'Anche per me l'Inter rimane sulla carta più forte della Juve'

Le parole di Padovan, come prevedibile, hanno scatenato un'accesa discussione sul web: "Congelare la partita? Nel calcio non si congela nulla, anzi, smettere di giocare e chiudersi dietro, come ha fatto l’Inter, è proprio il motivo per cui ha perso. Prima di dire che la Juve arriverà dietro aspetterei un attimo: ha tanti giocatori nuovi che devono integrarsi" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Anche per me l'Inter rimane più forte della Juve sulla carta, ma le motivazioni a sostegno di quello che dice non hanno il minimo senso".

Infine un terzo tifoso sottolinea: "Ma secondo me ha ragione. Marotta ha la capacità di mantenere una squadra sempre ad alto livello e si vede. Purtroppo Agnelli mandando via Marotta e ci ha affondati. Adesso sono anni di rosicamento".