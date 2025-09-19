La quinta giornata della Ligue 1 2025-26 promette scintille con il classico tra Olympique Marsiglia e Paris Saint Germain, in programma il 21 settembre alle 20:45 presso l’iconico Orange Vélodrome di Marsiglia.

Gli occhi dei tifosi di tutta la Francia saranno puntati su una sfida tra due delle squadre più competitive del campionato.

Quote di Marsiglia-PSG, i parigini partono favoriti

I bookmaker propongono il Paris Saint Germain come la squadra da battere.

William Hill quota di fatti la vittoria della truppa di Luis Enrique a 1.85: il pareggio viene offerto a 3.75, il successo del Marsiglia a 3.60. Anche Bet365 conferma i parigini come favoriti: 1.95 la quota di chi vuole puntare sulla loro vittoria, col pareggio fissato a 4.00 e il trionfo dei marsigliesi a 3.50.

Le performance dei giocatori chiave di Marsiglia e PSG, da Greenwood ad Hakimi

L'Olympique Marsiglia può fare affidamento su calciatori di sicura esperienza.

Benjamin Pavard ha già lasciato il segno con una brillante prestazione difensiva che include un gol segnato e una valutazione di 8.7 in appena 78 minuti di gioco nella sua unica apparizione. La precisione dei passaggi, con un impressionante 94%, lo rende un elemento imprescindibile per la retroguardia marsigliese.

L'attaccante Mason Greenwood costituisce un’altra potenziale carta vincente del Marsiglia, con 3 assist e 2 reti nelle prime 4 partite, il tutto per una media voto di 7.63. Il suo contributo nella fase offensiva lo rende un’arma da non sottovalutare per la difesa parigina, con una buona capacità di dribbling e una lettura del gioco che gli permette di creare (e finalizzare) azioni pericolose.

Sul fronte parigino, il centrocampista João Neves sta emergendo come una delle sorprese della stagione, con 3 reti messe a segno in solo 3 presenze e una media di valutazione di 8.07. Il suo contributo si è rivelato fin qui cruciale per il PSG, come si evince dai numerosi passaggi incisivi finalizzati (184 totali) e dalla capacità di mantenere la calma in fase di costruzione.

Achraf Hakimi, esterno con grandi doti offensive, ha partecipato a tutte le partite finora, contribuendo con 299 passaggi e mantenendo il suo ruolo chiave nel blocco difensivo grazie anche ad una grande velocità e ad una spiccata capacità di imporsi nei duelli personali (vinti 8 volte su 28).