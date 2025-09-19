La quinta giornata della Ligue 1 2025-26 promette scintille con il classico tra Olympique Marsiglia e Paris Saint Germain, in programma il 21 settembre alle 20:45 presso l’iconico Orange Vélodrome di Marsiglia.

Gli occhi dei tifosi di tutta la Francia saranno puntati su una sfida tra due delle squadre più competitive del campionato.

France Flag
Ligue 1
Giornata 5
19/09/2025 20:45
Lyon
VS
Angers
20/09/2025 17:00
Nantes
VS
Rennes
20/09/2025 19:00
Stade Brestois 29
VS
Nice
20/09/2025 21:05
Lens
VS
Lille
21/09/2025 15:00
Paris FC
VS
Strasbourg
21/09/2025 17:15
Monaco
VS
Metz
21/09/2025 17:15
Auxerre
VS
Toulouse
21/09/2025 17:15
Le Havre
VS
Lorient
21/09/2025 20:45
Marseille
VS
Paris Saint Germain

Quote di Marsiglia-PSG, i parigini partono favoriti

I bookmaker propongono il Paris Saint Germain come la squadra da battere.

William Hill quota di fatti la vittoria della truppa di Luis Enrique a 1.85: il pareggio viene offerto a 3.75, il successo del Marsiglia a 3.60. Anche Bet365 conferma i parigini come favoriti: 1.95 la quota di chi vuole puntare sulla loro vittoria, col pareggio fissato a 4.00 e il trionfo dei marsigliesi a 3.50.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
4
4
0
0
10 / 3
7
12
W
W
W
W
2
Lille
4
3
1
0
13 / 5
8
10
W
W
W
D
3
Monaco
4
3
0
1
8 / 5
3
9
W
W
L
W
4
Lyon
4
3
0
1
6 / 3
3
9
L
W
W
W
5
Strasbourg
4
3
0
1
5 / 3
2
9
W
L
W
W
6
Rennes
4
2
1
1
5 / 6
-1
7
W
D
L
W
7
Marseille
4
2
0
2
9 / 4
5
6
W
L
W
L
8
Nice
4
2
0
2
5 / 5
0
6
W
L
W
L
9
Lens
4
2
0
2
5 / 5
0
6
L
W
W
L
10
Toulouse
4
2
0
2
7 / 8
-1
6
L
L
W
W
11
Paris FC
4
2
0
2
7 / 9
-2
6
W
W
L
L
12
Angers
4
1
2
1
3 / 3
0
5
D
D
L
W
13
Le Havre
4
1
0
3
5 / 7
-2
3
L
W
L
L
14
Nantes
4
1
0
3
1 / 3
-2
3
L
W
L
L
15
Auxerre
4
1
0
3
3 / 6
-3
3
L
L
L
W
16
Lorient
4
1
0
3
5 / 12
-7
3
L
L
W
L
17
Stade Brestois 29
4
0
1
3
5 / 10
-5
1
L
L
L
D
18
Metz
4
0
1
3
3 / 8
-5
1
D
L
L
L

Le performance dei giocatori chiave di Marsiglia e PSG, da Greenwood ad Hakimi

L'Olympique Marsiglia può fare affidamento su calciatori di sicura esperienza.

Benjamin Pavard ha già lasciato il segno con una brillante prestazione difensiva che include un gol segnato e una valutazione di 8.7 in appena 78 minuti di gioco nella sua unica apparizione. La precisione dei passaggi, con un impressionante 94%, lo rende un elemento imprescindibile per la retroguardia marsigliese.

L'attaccante Mason Greenwood costituisce un’altra potenziale carta vincente del Marsiglia, con 3 assist e 2 reti nelle prime 4 partite, il tutto per una media voto di 7.63. Il suo contributo nella fase offensiva lo rende un’arma da non sottovalutare per la difesa parigina, con una buona capacità di dribbling e una lettura del gioco che gli permette di creare (e finalizzare) azioni pericolose.

Sul fronte parigino, il centrocampista João Neves sta emergendo come una delle sorprese della stagione, con 3 reti messe a segno in solo 3 presenze e una media di valutazione di 8.07. Il suo contributo si è rivelato fin qui cruciale per il PSG, come si evince dai numerosi passaggi incisivi finalizzati (184 totali) e dalla capacità di mantenere la calma in fase di costruzione.

Achraf Hakimi, esterno con grandi doti offensive, ha partecipato a tutte le partite finora, contribuendo con 299 passaggi e mantenendo il suo ruolo chiave nel blocco difensivo grazie anche ad una grande velocità e ad una spiccata capacità di imporsi nei duelli personali (vinti 8 volte su 28).
© RIPRODUZIONE VIETATA