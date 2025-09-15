Teun Koopmeiners è ancora un punto interrogativo in casa Juventus. L'olandese sta cercando di ritagliarsi uno spazio importante nel 3-4-2-1 di Tudor, ma le prime apparizioni stagionali non hanno convinto sul piano del rendimento. Pertanto a gennaio il club bianconero potrebbe valutare possibili offerte. L'ex centrocampista dell'Atalanta piace e non poco alla Roma, che nella prossima sessione di mercato, potrebbe effettuare un tentativo per portarlo nella Capitale.

La Roma mette nel mirino Koopmeiners

Koopmeiners, ad oggi, non è un punto fermo dello scacchiere di Igor Tudor.

Il tecnico croato sta infatti dando continuità al tandem formato da Locatelli e Thuram. Sulla trequarti, gli arrivi di Zhegrova e Openda potrebbero togliere ulteriore spazio all'olandese.

Tuttavia le squadre interessate al numero 8 bianconero non mancano. La Roma è alla ricerca di un mediano dalle sue stesse caratteristiche e nel mese di gennaio potrebbe fare un tentativo per portarlo nella Capitale. Per Koopmeiners, l'attuale tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini che ha già avuto modo di allenarlo all'Atalanta, nutre grande stima.

Per arrivare a Koopmeiners, la Roma potrebbe privarsi di Manu Koné, valutato attorno ai 50-55 milioni di euro. Per il centrocampista francese in estate aveva fatto un tentativo l'Inter, ma il club capitolino aveva respinto al mittente l'offerta ricevuta dai nerazzurri.

Sfida al Milan per Arnau Martinez

Durante la sessione invernale di mercato, la Juventus lavorerà anche sulle operazioni in entrata. Il club bianconero avrebbe un obiettivo ben chiaro: quello di rinforzare ulteriormente le corsie laterali. Tra gli obiettivi principali, spicca il nome di Arnau Martinez, esterno spagnolo classe 2003 in forza al Girona, che in estate era stato accostato proprio alla Vecchia Signora. Il costo del cartellino del calciatore classe 2003 si aggira attorno ai 15 milioni di euro, una cifra che la Juventus potrebbe mettere sul piatto per battere la concorrenza del Milan, altro club interessato al 22enne.

Arnau Martinez non è il solo profilo seguito da Damien Comolli. La Juventus continua a tenere sotto osservazione anche Nahuel Molina, considerato non incedibile dall'Atletico Madrid. Igor Tudor, al momento si concentra sul campo, con l'obiettivo di arrivare alla prossima sessione di mercato in una situazione di classifica degna di nota.