Teun Koopmeiners continua a far discutere in casa Juventus. L’olandese è tra i giocatori più pagati della rosa, ma finora non è riuscito ad esprimersi al meglio. Le sue prestazioni hanno lasciato più dubbi che certezze e inevitabilmente si è acceso il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi.

Tra i commenti più significativi c’è quello di Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha analizzato in maniera diretta e senza filtri la situazione dell’ex Atalanta: "Voglio dire, ha dei problemi e fa fatica a venirne fuori. Io non dico che non ne verrà fuori.

È dall’inizio della stagione che dico che può essere dopo Bremer il più grande. L’ho detto anche prima della partita che può essere devastante".

Le parole di Balzarini: 'Koopmeiners gioca con l'ansia di sbagliare'

Il giornalista ha evidenziato come la difficoltà principale dell’olandese sia legata al ruolo. Nonostante Tudor lo stia provando in diverse posizioni, il centrocampista non sembra riuscire a incidere. Balzarini lo ha spiegato chiaramente: "Però lo metti dietro le punte, lo metti a centrocampo, lo metti davanti alla difesa e fa comunque fatica. L’ho detto, qualcuno me l’ha fatto notare, ma l’avevo già detto, ha fatto un’ottima fase difensiva ma da Koopmeiners ci si aspetta che non faccia solo la fase difensiva, ma che diventi risolutivo anche là davanti.

Quindi evidentemente qualche problema c’è".

"Non è che ha disimparato a giocare, sa farlo anche molto bene - ha proseguito Balzarini - Quel tiro che ha fatto ieri però è significativo. Ci è andato con l’ansia di sbagliare, probabilmente. E se ci vai con l’ansia di sbagliare è matematico che sbagli o quasi matematico che sbagli. Tudor sta comunque cercando in tutti i modi di reinserirlo, anzi di inserirlo in pianta stabile nella Juve".

Le parole del giornalista mettono quindi in luce un quadro complesso: Koopmeiners ha la fiducia della società e di Tudor, ma deve ritrovare serenità e convinzione per poter diventare davvero quel giocatore decisivo che la Juventus immaginava al momento dell’investimento fatto per portarlo a Torino, quasi 58 milioni di euro.

In Champions League rientrerà Cambiaso dal primo minuto

Nel frattempo, i bianconeri guardano già al prossimo impegno in Champions League contro il Borussia Dortmund. Una sfida che può segnare molto del percorso europeo della squadra e in cui potrebbero esserci novità di formazione. Resta da capire come sta Francisco Conceicao, alle prese con qualche problema fisico. La buona notizia, invece, riguarda Andrea Cambiaso, pronto a riprendere un posto da titolare sulla fascia sinistra.