Dopo l'ottimo avvio in campionato con tre vittorie consecutive, la Juventus vuole confermarsi anche in Champions League. Domani 16 settembre alle ore 21 all'Allianz Stadium, i bianconeri ospitano il Borussia Dortmund ancora imbattuto. Mister Tudor ritrova Cambiaso e rilancia David in attacco. Da valutare le condizioni di Conceicao.

3-4-2-1 per Tudor, ritorna David in attacco

Il modulo è quello consueto, il 3-4-2-1 che stando risposte importanti. In attacco rientro importante per Jonathan David dopo l'esclusione contro l'Inter. Il canadese è in netto vantaggio su Dusan Vlahovic e dovrebbe comporre il reparto offensivo assieme a Koopmeiners e soprattutto Kenan Yildiz, ormai faro della Vecchia Signora.

A centrocampo la novità è il rientro sulla corsia mancina di Andrea Cambiaso, squalificato per due turni in campionato. Sul versante opposto chance per Joao Mario che dovrebbe vincere il ballottaggio con Kalulu mentre al centrocampo conferma per capitan Locatelli e Thuram, autore di una super prestazione contro l'Inter. Anche in difesa, Tudor è pronto a confermare il terzetto di queste prime uscite. Spazio a Bremer, sostenuto ai lati da Gatti e Kelly mentre tra i pali Di Gregorio non si tocca.

Kovac punta su Beier e Guirassy

Ottimo avvio di stagione anche per il Borussia Dortmund di Nico Kovac che ha ottenuto 7 punti in tre partite ed è a sole due lunghezze dalla capolista Bayern Monaco. I gialloneri vivono un buon momento di forma e proveranno ad ottenere un risultato positivo all'esordio in Champions.

Modulo identico per il tecnico tedesco che dovrebbe confermare il suo ormai canonico 3-4-2-1. In attacco fari puntati su Serouh Guirassy che ha già siglato quattro reti in stagione. Il classe 96 dovrebbe esser sostenuto da Beier e Brandt, con Adeyemi che dovrebbe partire dalla panchina. Il talento tedesco era stato accostato proprio alla Juventus nella precedente sessione estiva di mercato, prima dell'approdo di Zhegrova.

A centrocampo Kovac punta sull'esperienza di Sabitzer mentre in difesa confermato il terzetto formato da Bensebaini, Anton ed Anselmino. In porta spazio a Kobel.

Statistiche e probabili formazioni

Sono nove i precedenti tra le due compagini in Champions League. Il bilancio vede favorita la Juventus che ha all'attivo sei vittorie contro le due dei tedeschi.

L'ultimo incrocio risale all'amichevole estiva quando i bianconeri s'imposero per 2-1 grazie alla doppietta di Cambiaso.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; J.Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David.

B.Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Bensebaini, Anton, Anselmino; Svensson, Bellingham, Sabtizer, Couto; Beier, Brandt; Guirassy.