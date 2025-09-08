Nonostante la chiusura del calciomercato, la Juventus è sempre molto attenta alle opportunità di mercato che potrebbero esserci a gennaio o verosimilmente nellla prossima sessione estiva. La Vecchia Signora starebbe monitorando la situazione di Bernardo Silva che potrebbe lasciare il Manchester City nel giugno 2026.

Idea Bernardo Silva per l'estate

Nonostante un ruolo fondamentale nei Citizens ed un feeling ottimo con Pep Guardiola, l'avventura in Inghilterra del portoghese potrebbe terminare in estate. Infatti, il classe 94 presenta il contratto in scadenza nel giugno 2026 e non ci sono stati ancora degli incontri per provare a prolungare il contratto.

La Juve starebbe valutando quest'opportunità ed in caso di mancato accordo tra le parti, potrebbe provare ad imbastire una vera e propria trattativa. Al momento si parla di una suggestione, di un'idea per un giocatore di grande tecnica ma soprattutto grande leadership internazionale fondamentale al meglio il percorso in Champions League.

Bernardo Silva risulterebbe un colpo di altissimo livello che innalzerebbe la qualità dell'intera rosa bianconera. Tecnica, visione di gioco, duttilità. Tutte caratteristiche che ne farebbero uno dei perni del 3-4-2-1 di Tudor. Trequartista, esterno a tutta fascia ed all'occorrenza centrocampista. Un giocatore totale e completa che darebbe una marcia in più alla Juventus in ottica Scudetto e Champions League.

Non tramonta la pista Ceballos per gennaio

I bianconeri vogliono ritornare protagonista già a partire da questa stagione e potrebbero provare qualche colpo già a gennaio per puntellare la rosa ed in particolar modo il centrocampo. Oltre Thuram, Locatelli e Koopmeiners, sono rimasti anche Miretti e McKennie che possono occupare diverse posizioni in campo ma Tudor vorrebbe un ulteriore innesto per dare maggiore qualità ed imprevedibiltà. In quest'ottica, si legge il possibile ritorno di fiamma per Dani Ceballos che era stato accostato alla Vecchia Signora negli ultimi giorni di mercato. Lo spagnolo non ha un ruolo importante nelle rotazioni di Xabi Alonso e per questo potrebbe lasciare il Real a gennaio.

La Juve potrebbe ritornare con forza sull'ex Betis e provare ad impostare una trattativa reale con i Merengues mettendo sul piatto una cifra vicina ai 10-15 milioni di euro.

Ceballos sarebbe un colpo funzionale al 3-4-2-1 di Tudor vista la sua grande duttilità tattica. Infatti, il classe 96 può svolgere sia il ruolo di play davanti alla difesa con caratteristiche diverse rispetto a Locatelli ma anche il trequartista dando così soldità e maggiore geometria all'intero impianto di gioco.