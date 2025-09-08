La Juventus prepara le prime mosse per la sessione invernale di calciomercato. La società bianconera sta valutando se intervenire sul mercato per rinforzare la rosa ed in particolare la retroguardia con un acquisto di grande spessore. Uno dei nuovi nomi sul taccuino della dirigenza sarebbe quello di Marc Guehi, forte centrale inglese del Crystal Palace.

Idea Guehi per la difesa, anche Liverpool e Chelsea sul classe 2000

Il centrale inglese è uno dei migliori prospetti della Premier e la sua crescita è stato costante tanto da conquistare un posto anche in Nazionale.

Le sue prestazioni con la maglia del Palace non sono passate inosservate tanto da attirare l'interesse di molti club europei tra cui la Juventus. Il club bianconero sta valutando questa ipotesi per rinforzare il pacchetto arretrato ma al momento non si può parlare di una reale trattativa, ma di un forte interesse. Infatti, si prospetta una trattativa molto difficile per il centrale classe 2000 la cui valutazione si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro. Oltre questo aspetto, il club bianconero dovrà prendere in considerazione la concorrenza di diverse società inglesi come Chelsea ed in particolare del Liverpool che già in estate aveva provato ad accaparrarsi le prestazioni del 25enne inglese ma senza successo.

Guehi rappresenterebbe un colpo di grande spessore per la Vecchia Signora e darebbe maggiore solidità all'intero reparto difensivo. Forte fisicamente, bravo tecnicamente ma soprattutto duttile vista la sua capacità di poter occupare tutti i ruoli della retroguardia a tre.

Retroscena Perin, rifiutate le offerte di Como e Bologna

Mattia Perin è ancora un giocatore della Juventus. Dopo un'estate complicata fatta di interessi di alcune società italiane, il portiere classe 92 ha deciso di continuare la sua esperienza in bianconero e di mettersi a disposizione di mister Tudor. Stando ad alcuni retroscena, l'estremo difensore italiano avrebbe ricevuto delle offerte concrete da parte di Como e Bologna.

In particolare, la squadra allenata da Fabregas era molto interessata all'ex Genoa ma la trattativa si è interrotta per la volontà di Perin di continuare il suo percorso con la maglia della Vecchia Signora.

Nonostante l'ottimo avvio di Michele Di Gregorio ed una titolarità difficile da conquistare, l'importanza e lo spessore di Perin non si discute. Quando chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto con prestazioni all'altezza e con un ruolo all'intero dello spogliatoio di grande rilievo. Anche in questa stagione, il 32enne avrà un ruolo importante nel nuovo progetto bianconero e potrà togliersi delle soddisfazioni.