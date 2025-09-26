È tutto pronto al The City Ground di Nottingham per la giornata numero sei della Premier League, dove il Nottingham Forest affronterà il Sunderland il 27 settembre alle 18:30. Sarà Tony Harrington a dirigere un match che promette scintille tra due formazioni desiderose di guadagnare punti essenziali in questo primissimo scorcio di campionato. I padroni di casa, ben conosciuti per la loro storica resilienza sulle rive del Trent, scenderanno in campo con la voglia di stupire i propri tifosi. Il Sunderland, dal canto suo, cercherà di trovare il colpo grosso in trasferta per risalire la classifica e trovare continuità.

Quote di Nottingham Forest-Sunderland: i padroni di casa partono favoriti

Secondo i bookmaker, il Nottingham Forest parte con i favori del pronostico. William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.80, il pareggio è fissato a 3.50, mentre il successo del Sunderland è quotato a 4.40. Le quote testimoniano quanto i "Garibaldi Reds" siano considerati in posizione di forza, mentre i scommettitori prevedono che i biancorossi di Sunderland dovranno sudare sette camicie per strappare punti preziosi in trasferta.

Le statistiche dei protagonisti: guardiani della porta e maestri di centrocampo

Tra i pali del Nottingham Forest, Matz Sels rappresenta una garanzia di esperienza e qualità.

Nelle cinque partite finora disputate, ha totalizzato 450 minuti con 16 parate, nonostante i 9 gol subiti, mantenendo un rating di 6.58. Le sue prestazioni continueranno a essere cruciali per mantenere solido il fronte difensivo dei padroni di casa.

A centrocampo, è Morgan Gibbs-White che dovrà illuminare il gioco del Nottingham Forest. Nonostante una partenza al di sotto delle aspettative, con una media di 6.44 in cinque presenze, Gibbs-White ha l’opportunità di cambiare marcia e mettere a frutto i suoi 225 passaggi e l’assist già realizzato.

Sul fronte opposto, il Sunderland punterà sulla solidità di Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero ha mostrato un rendimento costante con un'impressionante valutazione media di 7.2, avendo già fornito 2 assist in 5 presenze, accompagnata da solidi numeri difensivi, inclusi i 10 tackle e i 6 intercetti che testimoniano la sua importanza nel cuore della mediana.

Infine, tra le fila del Sunderland si guarda con interesse alle performance di Robin Roefs, il giovane portiere che ha raccolto applausi a suon di parate: 14 i tiri neutralizzati su 5 gare, con soli 4 gol subiti e un pregevole 7.12 di media, rendendolo una vera promessa tra i pali per il Sunderland.