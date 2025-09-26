Crystal Palace e Liverpool si affronteranno sabato 27 settembre alle ore 16, allo stadio Selhurst Park a Londra, per la sesta giornata della Premier League 2025. Arbitra Chris Kavanagh. Entrambe le squadre ambiscono a proseguire una stagione finora molto positiva, ma gli occhi saranno puntati soprattutto sui Reds, guidati da Mohamed Salah.

Quote di Crystal Palace-Liverpool: Reds in prima fila

La scommessa più sicura, secondo i bookmaker, è quella del Liverpool.

William Hill quota il successo dei Reds a 1.83, un pareggio a 3.80 e una vittoria casalinga del Crystal Palace a 3.90. Anche nelle altre case di scommesse, i valori indicano un notevole favore per la squadra in trasferta, che vorrà mettere in cascina punti importanti per consolidare la vetta.

Salah, Dienda e il muro difensivo di Crystal Palace

Il Liverpool può contare su una rosa di qualità, ma Mohamed Salah continua a essere una figura chiave.

Nelle prime cinque apparizioni stagionali, Salah ha accumulato 449 minuti in campo, segnando 2 reti e servendo 2 assist, un mix letale di prolificità e intuito tattico.

Il Crystal Palace, d'altro canto, farà affidamento sui suoi pilastri difensivi per arginare l’impeto offensivo dei Reds. Dean Henderson, dal canto suo, è stato una garanzia tra i pali, mantenendo una valutazione di 7.24 nei 450 minuti giocati finora. La sua capacità di respinta, evidenziata da 8 parate decisive, lo rende un cardine del reparto arretrato.

Daniel Muñoz, difensore colombiano, ha mostrato solidità e versatilità nelle sue prestazioni. Con 10 tackle effettuati e una valutazione di 7.12, ha dato dimostrazione di poter contenere gli attaccanti avversari, rendendo il Palace un avversario ostico da superare.

Tra i protagonisti della linea mediana, Ryan Gravenberch del Liverpool ha già dimostrato il suo valore in campo riuscendo a segnare 2 gol in 4 apparizioni, combinati con un assist, il tutto sostenuto da una valutazione media di 7.4.