Crystal Palace e Liverpool si affronteranno sabato 27 settembre alle ore 16, allo stadio Selhurst Park a Londra, per la sesta giornata della Premier League 2025. Arbitra Chris Kavanagh. Entrambe le squadre ambiscono a proseguire una stagione finora molto positiva, ma gli occhi saranno puntati soprattutto sui Reds, guidati da Mohamed Salah.

England Flag
Premier League
Giornata 6
27/09/2025 13:30
Brentford
VS
Manchester United
27/09/2025 16:00
Chelsea
VS
Brighton
27/09/2025 16:00
Manchester City
VS
Burnley
27/09/2025 16:00
Crystal Palace
VS
Liverpool
27/09/2025 16:00
Leeds
VS
Bournemouth
27/09/2025 18:30
Nottingham Forest
VS
Sunderland
27/09/2025 21:00
Tottenham
VS
Wolves
28/09/2025 15:00
Aston Villa
VS
Fulham
28/09/2025 17:30
Newcastle
VS
Arsenal
29/09/2025 21:00
Everton
VS
West Ham

Quote di Crystal Palace-Liverpool: Reds in prima fila

La scommessa più sicura, secondo i bookmaker, è quella del Liverpool.

William Hill quota il successo dei Reds a 1.83, un pareggio a 3.80 e una vittoria casalinga del Crystal Palace a 3.90. Anche nelle altre case di scommesse, i valori indicano un notevole favore per la squadra in trasferta, che vorrà mettere in cascina punti importanti per consolidare la vetta.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Liverpool
5
5
0
0
11 / 5
6
15
W
W
W
W
W
2
Arsenal
5
3
1
1
10 / 2
8
10
D
W
L
W
W
3
Tottenham
5
3
1
1
10 / 3
7
10
D
W
L
W
W
4
Bournemouth
5
3
1
1
6 / 5
1
10
D
W
W
W
L
5
Crystal Palace
5
2
3
0
6 / 2
4
9
W
D
W
D
D
6
Chelsea
5
2
2
1
10 / 5
5
8
L
D
W
W
D
7
Sunderland
5
2
2
1
6 / 4
2
8
D
D
W
L
W
8
Fulham
5
2
2
1
6 / 5
1
8
W
W
L
D
D
9
Manchester City
5
2
1
2
9 / 5
4
7
D
W
L
L
W
10
Everton
5
2
1
2
6 / 5
1
7
L
D
W
W
L
11
Manchester United
5
2
1
2
6 / 8
-2
7
W
L
W
D
L
12
Leeds
5
2
1
2
4 / 7
-3
7
W
L
D
L
W
13
Newcastle
5
1
3
1
3 / 3
0
6
D
W
D
L
D
14
Brighton
5
1
2
2
6 / 8
-2
5
D
L
W
L
D
15
Nottingham Forest
5
1
2
2
5 / 9
-4
5
D
L
L
D
W
16
Burnley
5
1
1
3
5 / 8
-3
4
D
L
L
W
L
17
Brentford
5
1
1
3
6 / 10
-4
4
L
D
L
W
L
18
Aston Villa
5
0
3
2
1 / 5
-4
3
D
D
L
L
D
19
West Ham
5
1
0
4
5 / 13
-8
3
L
L
W
L
L
20
Wolves
5
0
0
5
3 / 12
-9
0
L
L
L
L
L

Salah, Dienda e il muro difensivo di Crystal Palace

Il Liverpool può contare su una rosa di qualità, ma Mohamed Salah continua a essere una figura chiave.

Nelle prime cinque apparizioni stagionali, Salah ha accumulato 449 minuti in campo, segnando 2 reti e servendo 2 assist, un mix letale di prolificità e intuito tattico.

Il Crystal Palace, d'altro canto, farà affidamento sui suoi pilastri difensivi per arginare l’impeto offensivo dei Reds. Dean Henderson, dal canto suo, è stato una garanzia tra i pali, mantenendo una valutazione di 7.24 nei 450 minuti giocati finora. La sua capacità di respinta, evidenziata da 8 parate decisive, lo rende un cardine del reparto arretrato.

Daniel Muñoz, difensore colombiano, ha mostrato solidità e versatilità nelle sue prestazioni. Con 10 tackle effettuati e una valutazione di 7.12, ha dato dimostrazione di poter contenere gli attaccanti avversari, rendendo il Palace un avversario ostico da superare.

Tra i protagonisti della linea mediana, Ryan Gravenberch del Liverpool ha già dimostrato il suo valore in campo riuscendo a segnare 2 gol in 4 apparizioni, combinati con un assist, il tutto sostenuto da una valutazione media di 7.4.
