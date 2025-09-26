Nella sesta giornata della Premier League 2025, il Manchester City si prepara ad accogliere il Burnley all'Etihad Stadium, con l'inizio del match fissato alle ore 16 di sabato 27 settembre. Guidati dall'arbitro Robert Jones, i Citizens di Pep Guardiola tenteranno di portare a casa tre punti preziosi contro i Clarets, cercando di avvicinarsi ai vertici della classifica. Con la spinta del proprio pubblico, il City scenderà in campo determinato a confermare la propria superiorità tecnica e chiudere alla svelta la pratica Burnley.

Quote di Manchester City-Burnley: netta supremazia per i Citizens

Secondo i bookmaker, il Manchester City parte con i favori del pronostico per questo scontro del 27 settembre. Non sorprende, dunque, che William Hill quota la vittoria del City a 1.20, mentre un pareggio viene offerto a 6.50 e un’impresa da parte del Burnley è quotata a 13.00.

Le quote riflettono l'aspettativa di una partita dominata dai padroni di casa, i quali cercheranno di non concedere nulla agli avversari.

Giocatori chiave: da Haaland a Donnarumma, talento ed esperienza per il City

Nel Manchester City, uno dei giocatori più attesi è sicuramente Erling Haaland.

Il norvegese, già autore di 6 gol in 5 presenze stagionali con una media di 7.86 su 10, si conferma come uno degli attaccanti più temuti in circolazione. Con 21 tiri totali, di cui 10 nello specchio della porta, Haaland si dimostra implacabile nel suo ruolo di finalizzatore e cercherà di continuare a gonfiare la rete contro la difesa del Burnley.

Dietro di lui, Gianluigi Donnarumma, deve proteggere la porta del City, vanta 4 parate in 2 presenze con solo 1 gol subito. Con una valutazione media di 6.75, Donnarumma continua a rappresentare un punto fermo per la retroguardia dei Citizens.

Il centrocampo del City si affiderà a Tijjani Reijnders, integratosi perfettamente in poche settimane nei meccanismi del centrocampo di Guardiola.

Con 1 gol e 2 assist in 5 presenze, il suo rendimento stabile (voto medio di 7) rafforza la mediana cittadina.

Per quanto riguarda il Burnley, la formazione sarà guidata dal talento di Jaidon Anthony, che ha segnato 3 reti e fornito 1 assist in 5 partite, registrando una valutazione media di 7.1. Un elemento cruciale per i Clarets, che proveranno a strappare punti a una delle big del campionato.