Il portiere ucraino Anatolij Trubin, ventiquattrenne del Benfica, è diventato protagonista in Champions League siglando di testa al 98′ il gol che ha permesso alla sua squadra di qualificarsi ai playoff. L’azione, orchestrata da José Mourinho, ha trasformato una serata già memorabile in un momento storico per il club portoghese.

Il contributo decisivo di Trubin

Il tecnico José Mourinho ha deciso di inserire Trubin in area avversaria nel finale di partita, una mossa che si è rivelata determinante. “Sapevo che poteva farlo, per questo l’ho mandato lì in mezzo”, ha dichiarato lo Special One, sottolineando che “il ragazzone ha segnato un gol spettacolare, a noi interessava vincere anche per l’orgoglio”.

Le dichiarazioni del portiere

Il portiere, visibilmente sorpreso dal proprio gesto, ha raccontato: “Tutti mi dicevano di andare avanti. Anche l’allenatore, quindi sono entrato in area e non so… non so cosa dire. Un momento pazzesco. C’ero andato vicino contro il Porto e stavolta ci sono riuscito. Non sono abituato a segnare. Ho 24 anni ed è la prima volta. Incredibile. Godiamoci il successo ma restiamo con i piedi per terra. Il Benfica ha bisogno di vincere titoli e ottenere vittorie. Nient’altro conta. Era importante andare avanti.”

Il contesto della partita

Il gol di Trubin ha ribaltato la situazione: il Benfica, in vantaggio per 4‑2 sul Real Madrid, rischiava l’eliminazione per differenza reti a favore del Marsiglia.

Il colpo di testa del portiere ha invece garantito la qualificazione ai playoff, estromettendo la squadra avversaria.

Portieri goleador in Champions League

Trubin entra in un ristretto club di portieri che hanno segnato in Champions League. È il quinto nella storia della competizione, dopo Provedel (Lazio, 2023‑24), Enyeama (Hapoel Tel Aviv, 2010‑11), Sinan Bolat (Standard Liegi, 2009‑10) e Jorg Butt, che ha realizzato tre reti nella competizione come rigorista. Il suo gol, arrivato su punizione nel finale, ha ribaltato le sorti del girone e consegnato al Benfica un passaggio ai playoff che sembrava ormai compromesso.