Elena Rybakina ha conquistato l’accesso alla finale degli Australian Open battendo l’americana Jessica Pegula con il punteggio di 6‑3, 7‑6 (9‑7). Il successo è arrivato sul campo del Rod Laver Arena, dove la numero cinque del ranking WTA ha dimostrato solidità nei momenti decisivi.

La semifinale degli Australian Open

La kazaka Elena Rybakina, ventiseienne vincitrice di Wimbledon nel 2022, ha superato la statunitense Jessica Pegula, numero sei del mondo, in due set. Il match si è disputato a Melbourne, nel contesto degli Australian Open, e ha sancito il ritorno di Rybakina in una finale del Grande Slam dopo la sconfitta subita proprio contro Aryna Sabalenka nel 2023.

L’andamento della partita

Rybakina ha dominato il primo set con un netto 6‑3. Nel secondo set, Pegula ha opposto resistenza, salvando tre match point e costringendo la kazaka al tie‑break. Qui, dopo aver mancato due set point, Rybakina ha infine chiuso 9‑7, dimostrando grande tenuta mentale nei momenti più delicati.

Sabato affronterà nuovamente Aryna Sabalenka, contro cui aveva perso la finale del 2023.

Il cammino verso la finale

Rybakina ha impiegato un’ora e quaranta minuti per avere la meglio su Pegula. Il secondo set è stato particolarmente combattuto: Rybakina ha mancato tre match point sul servizio della statunitense e, nel tie‑break, Pegula ha avuto due occasioni per pareggiare, ma alla fine la kazaka ha prevalso.

La finale sarà dunque una rivincita di quella del 2023, con Sabalenka che ha già raggiunto la sua quarta finale consecutiva agli Australian Open.