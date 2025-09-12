All'Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani di Pisa, domenica 14 settembre alle ore 15:00, è tempo di grandi emozioni con il match tra Pisa e Udinese valido per la terza giornata della Serie A 2025. Un incontro che promette spettacolo con l'Udinese, squadra solida e dall’attacco pericoloso, pronto ad affrontare un Pisa determinato a far bene in casa. La sfida si presenta equilibrata con entrambe le squadre pronte a conquistare punti preziosi per il loro percorso in campionato.

Quote di Pisa-Udinese: i friulani in pole

Guardando alle quote, l'Udinese parte leggermente favorita dai bookmaker.

William Hill quota la vittoria dell'Udinese a 2.50, il pareggio a 3.00 e il successo del Pisa a 2.88. Un equilibrio nelle previsioni si rispecchia anche su Bet365, che quota il trionfo friulano a 2.62, il pari a 3.10 e la vittoria dei toscani a 2.80. La sfida si preannuncia dunque aperta a ogni risultato, con entrambe le formazioni pronte a dare battaglia dall'inizio alla fine.

Giocatori chiave in arrivo: Kristensen e il nuovo Pisa pronto a stupire

Personaggio chiave in casa Udinese sarà sicuramente Thomas Kristensen, il difensore danese alto 198 cm che ha già fatto parlare di sé. Nelle prime due giornate ha collezionato una media di 8.05 su 180 minuti giocati, segnalando tra le sue statistiche rilevanti un gol e ben 20 duelli vinti su 29 tentati.

Kristensen si dimostra non solo una roccia in difesa ma anche un pericoloso incursore in fase offensiva.

Non meno interessante sarà l’osservazione delle performance del Pisa, dove possiamo evidenziare Mattéo Tramoni che, seppur con un avvio moderato, sta lavorando per trovare il suo spunto migliore. Nei primi due match Tramoni ha giocato 125 minuti, con un impatto visibile in 11 duelli affrontati, di cui ne ha vinti 3. Atteso anche l'apporto di Stefano Moreo, con 16 duelli totali giocati e 10 vinti, e Michel Aebischer, equilibratore del centrocampo con 83 passaggi completati e uno stile di gioco solido.

Supervisionare il giovane talento del danese Henrik Meister sarà essenziale: i suoi 144 minuti di presenza in campo segnalano un giocatore dalle ottime premesse, seppure ancora in cerca del primo gol stagionale.

L'Udinese ritrova anche la spinta propulsiva di Arthur Atta a centrocampo, schierato su tutti i 180 minuti complessivi finora. Il francese ha segnato un gol contro l'Inter, con una percentuale di successo dribblata molto alta, vincendo 8 duelli su 11 tentativi.

Infine Keinan Davis si erge già come figura di spicco per l'attacco bianconero con 1 gol, un assist e una precisione notevole nei tiri: 4 conclusioni nello specchio su 6 tentativi in questo avvio di stagione.