Domenica 14 settembre alle ore 15, il Gewiss Stadium di Bergamo accoglierà la sfida tra Atalanta e Lecce, valida per la terza giornata di questa entusiasmante stagione di Serie A 2025. Le due squadre si presentano all'appuntamento con ambizioni e obiettivi differenti, ma entrambe determinate a regalare un bello spettacolo al pubblico. La Dea, nota per il suo gioco offensivo e spettacolare, cerca i tre punti per confermare la sua candidatura ai vertici del campionato. I giallorossi del Lecce invece arrivano a Bergamo con il desiderio di fare un colpo a sorpresa e portare a casa i primi punti preziosi per la salvezza.

Quote di Atalanta-Lecce: Dea nettamente favorita

Secondo i bookmaker, i favoriti per la vittoria sono nettamente i padroni di casa. William Hill quota la vittoria interna dell'Atalanta a 1.44, il pareggio a 4.20 e la vittoria del Lecce a 6.00. Bet365 offre quote leggermente simili, con la vittoria della Dea a 1.48, la parità a 4.20 e il trionfo dei salentini a 7.00. Queste cifre rispecchiano le aspettative di un match forse a senso unico, ma nel calcio le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

Le statistiche dei protagonisti: Pasalic, il faro della Dea

Mario Pašalić, centrocampista croato dell'Atalanta, ha cominciato la stagione sotto i migliori auspici: in due presenze ha già messo a referto 1 gol e 1 assist, con una media-punto di 7.8. Con 99 passaggi complessivi, Pašalić si conferma un punto di riferimento per il gioco di Gasperini, capace di creare superiorità numerica grazie a 3 dribbling riusciti su 4 tentati.

Charles De Ketelaere si sta lentamente inserendo nei meccanismi offensivi dell'Atalanta. Pur non avendo ancora trovato la via del gol o dell'assist, il belga ha totalizzato 82 passaggi, dando prova di una buona capacità di integrarsi nel gioco fluido e veloce dei nerazzurri.

Nella rosa dei bergamaschi Gianluca Scamacca rappresenta una mina vagante per le difese avversarie. Con 8 tiri totali di cui 4 in porta, per ora è a quota un gol in questa stagione. I suoi movimenti e le doti fisiche lo rendono un avversario temibile nei duelli, di cui ne ha vinti 11 su 20. A oggi le sue condizioni sono da valutare, anche se resta nei ballottaggi di Mister Juric.

Dall'altra parte Tete Morente del Lecce spera di fare la differenza sul fronte offensivo dei salentini. Anche se non ha ancora segnato o fornito assist nelle prime due uscite, i suoi 51 passaggi e i 4 falli subiti dimostrano comunque la sua voglia di contribuire al gioco corale.

Infine uno sguardo al giovane Nikola Štulić che ha fatto una comparsa da subentrato, giocando 45 minuti e mostrando segnali positivi con 1 tiro effettuato e 10 passaggi completati.

Lecce potrebbe scommettere sul suo talento per aumentare il potenziale offensivo.