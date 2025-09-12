Como e Genoa si preparano a darsi battaglia nella terza giornata della Serie A, lunedì 15 settembre alle 20:45 nello storico palcoscenico dello Stadio Giuseppe Sinigaglia. La sfida promette scintille, con i padroni di casa determinati a confermare il buon inizio di campionato e i rossoblù in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione altalenante. La partita si preannuncia come un crocevia importante per stabilire le gerarchie nelle zone medie della classifica.

Quote di Como-Genoa: lombardi favoriti dagli scommettitori

Gli analisti delle scommesse vedono i padroni di casa come favoriti nella sfida: William Hill quota la vittoria del Como a 1.70, il pareggio a 3.50 e il successo ospite del Genoa a 5.00.

Una visione condivisa anche da Bet365, che mantiene identiche le probabilità per Como, mentre aumenta leggermente le possibilità di pareggio a 3.70. Queste cifre riflettono il buon inizio stagione dei lombardi e le difficoltà iniziali dei liguri nella competizione.

Giocatori da tenere d'occhio: Nico Paz e Lucas da Cunha a confronto con i rivali liguri

Il centrocampo del Como, guidato da Nico Paz, è stato finora uno dei reparti più solidi e prolifici. Il giovane argentino, classe 2004, ha già lasciato il segno con una valutazione media di 7.65 nelle prime due uscite. Con un gol e un assist, Paz si è dimostrato decisivo nel guadagnare punti per i suoi, vantando una notevole efficienza nei passaggi chiave, con 6 passaggi risolutivi in 2 partite.

Con una forte percentuale di dribbling riusciti (6 su 9), il suo contributo offensivo e la determinazione nei duelli (13 vinti su 30) si preannunciano cruciali per dominare il centrocampo.

Accanto a Paz, Lucas da Cunha è un altro elemento cardine degli schemi comaschi. Nonostante non abbia ancora trovato la via del gol o fornito assist, il francese classe 2001 si è dimostrato un centrocampista di qualità con un elevato numero di passaggi completati (110 in due partite) e un'ottima capacità di visione di gioco.

Nel Genoa invece occhi puntati su Morten Frendrup, dinamico centrocampista danese con una valutazione media di 7.1. Frendrup ha dimostrato solidità difensiva, con 9 tackle effettuati nelle prime due partite, e una forte presenza nei duelli, vincendone 12 su 18.

D'altro canto Lorenzo Colombo, pur avendo giocato a ritmi regolari, dovrà cercare di incrementare il proprio apporto, dato che ancora manca all'appello nei gol segnati. Il giovane attaccante dovrà migliorare l'efficacia sottoporta per dare quell’impulso che manca all'attacco ligure.