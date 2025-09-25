Real Betis e Osasuna, il 28 settembre alle 21:00, scenderanno in campo nell'affascinante cornice dell'Estadio La Cartuja de Sevilla. Le due formazioni si affronteranno in occasione della settima giornata de La Liga. I padroni di casa, che partono con il favore dei pronostici, cercheranno di consolidare la loro posizione in classifica che attualmente li vede al nono posto.

Quote: Real Betis in vantaggio nelle previsioni dei bookmaker

I bookmaker vedono il Real Betis nettamente favorito in vista del match di domenica.

William Hill quota la vittoria casalinga del Betis a 1.73, mentre il pareggio è offerto a 3.50 e un successo esterno di Osasuna si attesta su una quota di 4.50. Bet365 propone quote simili, fissando il trionfo dei padroni di casa a 1.75, un pari a 3.80, e il colpo esterno degli ospiti ad un allettante 4.50. Queste quotazioni rispecchiano forse il momento migliore della squadra di casa, che cercherà di sfruttare il calore dei propri tifosi per centrare il successo.

Giocatori chiave nel centrocampo del Real Betis

Il centrocampo del Real Betis sarà imperniato su Pablo Fornals e Giovani Lo Celso, due giocatori cardine i cui numeri delineano la loro importanza per l'economia del gioco andaluso.

Pablo Fornals, non nuovo a folgoranti guizzi, ha già totalizzato 6 presenze in avvio di stagione, tutte da titolare. Con 520 minuti sulle gambe, ha offerto due reti al bilancio del Betis, dimostrando grande precisione nei tiri con 3 centri su 4 tentativi totali. In mezzo al campo, Fornals si distingue per la sua abilità nel dettare i tempi di gioco, con ben 327 passaggi completati.

Accanto a lui ci sarà Giovani Lo Celso, sempre più decisivo con le sue qualità tecniche che hanno già fruttato 1 gol e 2 assist, oltre a un'impressionante performance nei duelli: 40 vinti su 64. Lo Celso ha dimostrato di essere il vero regista della squadra, l'autore di 285 passaggi e 15 key pass, essenziale sia in fase offensiva che difensiva.

La sua abilità nei dribbling (7 su 15 tentativi) lo rende un'arma letale nella trequarti.

Nell'attacco del Betis, occhi puntati anche su Abdessamad Ezzalzouli, il quale, nonostante i soli 108 minuti finora accumulati, ha già fatto intravedere il suo potenziale con una valutazione media di 7.75, grazie anche alla sua capacità di vincere duelli e orchestrare il gioco sulla fascia.

Da non sottovalutare neanche il contributo di Camilo Hernández che, con i suoi 14 tiri e 2 goal già segnati in sei partite, rappresenta una continua minaccia nelle retrovie avversarie.