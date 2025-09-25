La Kings League Italy Lottomatica.sport si prepara a una nuova stagione con un annuncio destinato a far discutere e a catturare l’attenzione del pubblico. Dopo settimane di attesa, sono stati anticipati i nomi degli ultimi due presidenti che andranno a completare il quadro delle dodici squadre in gara: si tratta di Diletta Leotta e Moonryde.

Due personalità molto diverse tra loro, ma accomunate dalla capacità di catalizzare l’attenzione mediatica e di muovere grandi community di appassionati. Da una parte la conduttrice sportiva tra le più note del panorama italiano, dall’altra uno degli streamer più seguiti in Italia, che, con il suo ingresso, porta nella competizione il mondo del gaming e dell’intrattenimento digitale.

L’annuncio ha chiuso un periodo di incertezza, seguito alla separazione tra la Kings League e i PirlasV, oltre che dal duo composto da Sergio Cruz e Off Samuel. I fan della manifestazione hanno atteso con trepidazione di conoscere i due nuovi nomi, capaci di restituire equilibrio al quadro dei presidenti. Mercoledì 24 settembre 2025 è stato annunciato Moonryde, mentre per Diletta Leotta la comunicazione definitiva è attesa per oggi, giovedì 25 settembre, nel pomeriggio, come rivelato dal portale del noto giornalista sportivo Sky, Gianluca Di Marzio.

Diletta Leotta: ai numerosi impegni si aggiunge la Kings League

Figura simbolo dell’intrattenimento sportivo, Diletta Leotta non ha bisogno di presentazioni.

Laureata in giurisprudenza alla LUISS di Roma, ha saputo costruire una carriera solida e versatile, conducendo programmi di calcio e di approfondimento, ma anche grandi eventi come il Festival di Sanremo. Negli ultimi anni è diventata un volto familiare anche per il grande pubblico generalista, grazie alla partecipazione a show televisivi oltre che volto di Radio 105. Per Diletta si annuncia una stagione colma di impegni. Oltre alla conduzione di Fuoriclasse Show su Dazn, la vedremo protagonista sia in Don Matteo interpretando la nipote di Suor Costanza e apparirà anche in una serata nel programma Mediaset Tu si qui vales.

L’ingresso nella Kings League rappresenta per lei un ulteriore tassello di una carriera in costante evoluzione.

L’attesa conferma ufficiale della sua nomina è accompagnata da grande curiosità: sarà interessante vedere come la conduttrice deciderà di interpretare questo nuovo ruolo dirigenziale.

Moonryde: il mondo del gaming entra nella competizione

Il secondo nome scelto dalla lega è quello di Moonryde, pseudonimo di Dario Ferracci, uno degli streamer italiani più seguiti e apprezzati. Nato come content creator e diventato giocatore professionista di Call of Duty: Warzone, ha costruito nel tempo una community fedele e partecipe, capace di trasformare ogni suo progetto in un evento di successo.

Il suo ingresso nella Kings League Italy, ufficializzato il 24 settembre, porta con sé un messaggio chiaro: la manifestazione non vuole solo coinvolgere figure del mondo sportivo tradizionale, ma punta ad aprirsi anche a linguaggi e pubblici nuovi.

La sua squadra diventerà presto un punto di riferimento per migliaia di fan che lo seguono quotidianamente online, pronti a sostenerlo anche in questa nuova avventura sportiva.

Nonostante i due nuovi ingressi siano ormai ufficiali, resta ancora il mistero attorno a loghi e denominazioni delle squadre che saranno guidate da Leotta e Moonryde. La lega ha fatto sapere che i dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni, alimentando così l’attesa del pubblico e aumentando l’hype intorno a una manifestazione che continua a crescere di anno in anno.