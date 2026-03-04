La tennista statunitense Coco Gauff, collegata da Indian Wells, ha espresso il suo profondo disappunto per l’escalation di violenza in Medio Oriente, definendola “tanta inutile violenza”. Ha aggiunto: “I miei pensieri e le mie preghiere vanno a tutte le persone colpite, alle vite innocenti che vengono spezzate”.

La situazione personale di Gauff

Gauff ha raccontato di essere preoccupata per il suo allenatore, Gavin McCann, attualmente bloccato a Dubai. “Il mio allenatore, Gavin McCann, in realtà si trova a Dubai in questo momento, è bloccato e non so se riuscirà a tornare – ha spiegato – Voglio solo che sia al sicuro.

Non so quando potrà partire. Stiamo affrontando la situazione giorno per giorno con lui”.

Riflessioni sul contesto globale

La campionessa ha sottolineato di non essersi mai sentita in pericolo in Medio Oriente, pur riconoscendo che episodi violenti possono verificarsi ovunque. “Sì, possono succedere episodi violenti, ma possono accadere in forme diverse. Per esempio, negli Stati Uniti abbiamo molti episodi di sparatorie di massa – ha osservato – Non penso che ci sia molto odio rivolto verso il Medio Oriente, credo piuttosto che si tratti di una serie di circostanze sfortunate che si stanno verificando proprio ora. Sono grata di essere riuscita ad andare via prima che la situazione degenerasse fino al punto in cui ci troviamo adesso”.

Tensioni e disagi nel circuito tennistico

La situazione geopolitica ha avuto ripercussioni concrete sul circuito tennistico. Alcuni giocatori, come Daniil Medvedev e Andrey Rublev, sono rimasti bloccati a Dubai e hanno dovuto lasciare la regione via Oman, con tappa a Istanbul, prima di raggiungere Indian Wells. Anche un torneo Challenger negli Emirati Arabi è stato cancellato per motivi di sicurezza. Questi eventi hanno reso evidente come il conflitto stia influenzando non solo la vita delle persone, ma anche lo svolgimento delle competizioni sportive internazionali.