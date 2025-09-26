Tutto pronto per Tolosa-Nantes, match della sesta giornata della Ligue 1, che andrà in scena sabato 27 settembre alle ore 19:00 presso lo Stadium de Toulouse. I padroni di casa potranno contare sul supporto dei propri tifosi, occhio però agli ospiti a caccia di punti dopo un avvio di campionato piuttosto altalenante.

Le quote: Tolosa favorito dai bookmaker

I bookmaker vedono il Tolosa nettamente favorito in vista del match con il Nantes.

William Hill quota la vittoria del Tolosa a 1.70, il pareggio a 3.50 e la vittoria del Nantes a 5.00. Stessa valutazione anche da Bet365, che quota il successo dei padroni di casa a 1.70, mentre il pareggio rimane a 3.50 e la vittoria per la formazione ospite a 5.50. Il crescente interesse verso il Tolosa, quindi, non solo si riflette nelle aspettative dei tifosi ma anche nella fiducia dei bookmaker.

Giocatori chiave: focus sulle prestazioni recenti

Tra i protagonisti più attesi del match vi sono diversi giocatori di spicco, che in questa stagione, stanno già lasciando il segno.

Guillaume Restes, il talentuoso portiere ventenne del Tolosa, ha giocato tutte le partite finora, mantenendo la porta inviolata in diverse occasioni nonostante abbia subito nove reti.

Al centro del campo, Dayann Methalie, anche lui del Tolosa, ha mostrato affidabilità e dinamismo in mediana. Sebbene debba ancora trovare la via del gol, il suo contributo sarà fondamentale per dare equilibrio alla squadra.

Sul fronte ospite, Anthony Lopes veterano estremo difensore del Nantes, vanta un buona esperienza. Finora ha effettuato 19 parate importanti, il che lo rendono un elemento più che affidabile. Gli ospiti potranno contare anche sulla qualità di Johann Lepenant spesso impeccabile nella distribuzione palla.