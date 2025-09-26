Il 27 settembre alle 15:30, la Bundesliga propone una sfida tra due squadre in cerca di punti preziosi: il VfL Wolfsburg ospita infatti l’RB Lipsia alla Volkswagen Arena nella quinta giornata di campionato.

Quote del match: equilibrio assoluto tra Wolfsburg e RB Lipsia

I bookmaker pronosticano una partita estremamente equilibrata.

William Hill quota sia la vittoria del Wolfsburg che quella del Lipsia a 2.50, mentre il pareggio è offerto a 3.60. Sullo stesso tono anche Bet365, che indica il successo interno a 2.55, quello esterno a 2.60 e la parità sempre a 3.60.

Le performance dei protagonisti: Grabara e Wimmer sotto i riflettori

Kamil Grabara, portiere della formazione di casa, ha finora mostrato un’ottima tenuta con una media voto di 7.23 in quattro presenze, il tutto nonostante i sei gol subiti.

Sono 11 invece le parate fin qui realizzate.

In mediana, Patrick Wimmer è pronto ad offrire dinamicità e visione di gioco. In questa stagione ha già collezionato un assist e totalizzato 92 passaggi in quattro gare, tenendo una media voto di 7.03. Il suo apporto nel pressing e nei tackle a centrocampo, con 30 duelli vinti su 60, sarà per i compagni di squadra di vitale importanza.

Maximilian Arnold è invece il faro del centrocampo del Wolfsburg, con una media voto in questa stagione di 7.58. Fin qui un gol e un assist per lui.

Dall'altra parte, il veterano Christoph Baumgartner è uno dei pivot dell'attacco del Lipsia. Fino a questo momento ha prodotto 10 tiri di cui 3 nello specchio, arrivando inoltre a vincere 21 duelli fisici su 47.