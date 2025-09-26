Il 27 settembre alle 15:30, la Bundesliga propone una sfida tra due squadre in cerca di punti preziosi: il VfL Wolfsburg ospita infatti l’RB Lipsia alla Volkswagen Arena nella quinta giornata di campionato.

26/09/2025 20:30
Bayern München
VS
Werder Bremen
27/09/2025 15:30
VfL Wolfsburg
VS
RB Leipzig
27/09/2025 15:30
FSV Mainz 05
VS
Borussia Dortmund
27/09/2025 15:30
1. FC Heidenheim
VS
FC Augsburg
27/09/2025 15:30
FC St. Pauli
VS
Bayer Leverkusen
27/09/2025 18:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Eintracht Frankfurt
28/09/2025 15:30
SC Freiburg
VS
1899 Hoffenheim
28/09/2025 17:30
1.FC Köln
VS
VfB Stuttgart
28/09/2025 19:30
Union Berlin
VS
Hamburger SV

Quote del match: equilibrio assoluto tra Wolfsburg e RB Lipsia

I bookmaker pronosticano una partita estremamente equilibrata.

William Hill quota sia la vittoria del Wolfsburg che quella del Lipsia a 2.50, mentre il pareggio è offerto a 3.60. Sullo stesso tono anche Bet365, che indica il successo interno a 2.55, quello esterno a 2.60 e la parità sempre a 3.60.

mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
4
4
0
0
18 / 3
15
12
W
W
W
W
2
Borussia Dortmund
4
3
1
0
9 / 3
6
10
W
W
W
D
3
RB Leipzig
4
3
0
1
6 / 7
-1
9
W
W
W
L
4
1.FC Köln
4
2
1
1
9 / 7
2
7
L
D
W
W
5
FC St. Pauli
4
2
1
1
7 / 6
1
7
L
W
W
D
6
Eintracht Frankfurt
4
2
0
2
11 / 9
2
6
L
L
W
W
7
SC Freiburg
4
2
0
2
8 / 8
0
6
W
W
L
L
8
VfB Stuttgart
4
2
0
2
5 / 5
0
6
W
L
W
L
9
1899 Hoffenheim
4
2
0
2
8 / 10
-2
6
L
W
L
W
10
Union Berlin
4
2
0
2
8 / 11
-3
6
W
L
L
W
11
Bayer Leverkusen
4
1
2
1
8 / 7
1
5
D
W
D
L
12
VfL Wolfsburg
4
1
2
1
7 / 6
1
5
L
D
D
W
13
FSV Mainz 05
4
1
1
2
5 / 4
1
4
W
L
D
L
14
Werder Bremen
4
1
1
2
8 / 10
-2
4
L
W
D
L
15
Hamburger SV
4
1
1
2
2 / 8
-6
4
W
L
L
D
16
FC Augsburg
4
1
0
3
7 / 10
-3
3
L
L
L
W
17
Borussia Mönchengladbach
4
0
2
2
1 / 6
-5
2
D
L
L
D
18
1. FC Heidenheim
4
0
0
4
2 / 9
-7
0
L
L
L
L

Le performance dei protagonisti: Grabara e Wimmer sotto i riflettori

Kamil Grabara, portiere della formazione di casa, ha finora mostrato un’ottima tenuta con una media voto di 7.23 in quattro presenze, il tutto nonostante i sei gol subiti.

Sono 11 invece le parate fin qui realizzate.

In mediana, Patrick Wimmer è pronto ad offrire dinamicità e visione di gioco. In questa stagione ha già collezionato un assist e totalizzato 92 passaggi in quattro gare, tenendo una media voto di 7.03. Il suo apporto nel pressing e nei tackle a centrocampo, con 30 duelli vinti su 60, sarà per i compagni di squadra di vitale importanza.

Maximilian Arnold è invece il faro del centrocampo del Wolfsburg, con una media voto in questa stagione di 7.58. Fin qui un gol e un assist per lui.

Dall'altra parte, il veterano Christoph Baumgartner è uno dei pivot dell'attacco del Lipsia. Fino a questo momento ha prodotto 10 tiri di cui 3 nello specchio, arrivando inoltre a vincere 21 duelli fisici su 47.
