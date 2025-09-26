La quinta giornata di Serie A promette scintille e, sebbene sia ancora presto per i verdetti definitivi, il calendario propone due sfide dal peso specifico già importante. Sabato alle 18 l'Allianz Stadium ospiterà Juventus-Atalanta, mentre domenica sera a San Siro andrà in scena il super match tra Milan e Napoli. Due crocevia che, in un senso o nell’altro, potrebbero ridisegnare gli equilibri in vetta.

Juventus-Atalanta: Tudor all’esame Juric

La Juve di Igor Tudor, seconda a quota 10 punti, non può permettersi altri passi falsi dopo i due pareggi consecutivi con Borussia Dortmund in Champions e Verona in campionato.

L’arrivo dell’Atalanta di Ivan Juric, quinta a 8 punti e reduce da due vittorie convincenti contro Lecce e Torino, rappresenta dunque un banco di prova fondamentale.

Sul piano fisico entrambe le squadre sembrano brillare, ma i bergamaschi dovranno fare i conti con assenze pesanti: Ederson, Hien e Scalvini non saranno della partita. Un dettaglio che potrebbe pesare, ma che non toglie fascino alla sfida. Per i bianconeri una vittoria significherebbe rilancio pieno nella corsa scudetto; al contrario, un altro stop – anche solo un pareggio – aprirebbe scenari di “mini-crisi” in casa Juve. Dalla sponda opposta, un trionfo infonderebbe fiducia all'Atalanta che ad inizio stagione sembrava poter soffrire la lontananza di Gian Piero Gasperini.

Un ko invece, togliere di nuovo certezze in quel di Bergamo.

Milan-Napoli: Allegri contro Conte, primo vero esame

Domenica sera toccherà invece a Milan-Napoli, gara che per entrambe rappresenta il primo vero test di maturità stagionale. Massimiliano Allegri ha restituito brillantezza e compattezza ai rossoneri, mentre Antonio Conte sembra non aver mai staccato la spina rispetto alla scorsa stagione, quando il club partenopeo si laureo campione d'Italia.

Il palcoscenico sarà quello delle grandi occasioni: San Siro pieno fino all’ultimo posto, con un tifo pronto a spingere i rossoneri. Le aspettative sono altissime, perché il confronto metterà faccia a faccia due squadre che ambiscono dichiaratamente al titolo.

Roma e Inter alla finestra

A osservare con interesse i due big match ci saranno Roma e Inter, pronte ad approfittare di eventuali passi falsi delle rivali. La squadra di Gasperini avrà sulla carta l’impegno più abbordabile, la sfida casalinga con l’Hellas Verona. L’Inter di Chivu, invece, sarà attesa da un test più complicato in trasferta contro il Cagliari, formazione in gran forma e reduce da due vittorie consecutive.

Per i nerazzurri sarà fondamentale evitare ulteriori distrazioni dopo i punti persi contro Udinese e Juventus: concentrazione massima per restare agganciati al treno di testa.