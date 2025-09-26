Alla vigilia del settimo turno di La Liga, Villarreal e Athletic Club Bilbao si preparano a un duello che promette scintille.

Sabato 27 settembre, alle 21:00, l'iconico Estadio de la Cerámica di Villarreal sarà il teatro di uno scontro tra due formazioni desiderose di alimentare quanto di buono fatto sin qui in campionato.

Quote: Villarreal favorito secondo i bookmaker

Per questa sfida, i principali bookmaker danno il Villarreal come favorito per la vittoria.

William Hill offre la vittoria casalinga a 2.05, il pareggio a 3.25 e la vittoria esterna dell'Athletic Bilbao a 3.50. Similmente, Bet365 quota la vittoria del Villarreal a 2.10, con il pareggio ancora una volta a 3.25, e una vittoria ospite quotata a 3.70.

Le stelle in campo: Gueye e Pépé pronti a brillare

Sul fronte del Villarreal, uno dei principali protagonisti di questo inizio di stagione è stato senza dubbio Pape Alassane Gueye.

Il centrocampista senegalese ha disputato fino ad ora 6 partite, andando 2 volte in gol. Gueye si sta imponendo come un vero regista di centrocampo: 266 i passaggi effettuati, di cui 7 chiave.

Di fondamentale importanza sarà anche l'apporto di Nicolas Pépé, autore fin qui di due gol in cinque gare. Pépé ha già completato con successo 12 dribbling su 24 tentativi, un dato che sottolinea il suo ruolo chiave in fase offensiva.

Dall'altro lato del campo, gli ospiti puntano molto su Mikel Jauregizar. In 6 apparizioni, il centrocampista ha mostrato visione di gioco con 278 passaggi totali e qualità di interdizione, con 11 palloni intercettati e trasformati in azione offensiva.