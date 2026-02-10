Jasmine Paolini, trentenne di Bagni di Lucca e numero otto del ranking mondiale, è stata eliminata al primo match del WTA 1000 di Doha, il Qatar TotalEnergies Open. L’azzurra ha ceduto in due set alla greca Maria Sakkari, numero cinquantadue WTA, con il punteggio di 6‑4, 6‑2.

Il match e il contesto

L’incontro si è disputato sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha. Paolini, sesta testa di serie del torneo, è stata superata da Sakkari in due set, con un punteggio netto che non ha lasciato spazio a repliche. L’azzurra non è riuscita a imporsi, cedendo il primo set 6‑4 e il secondo 6‑2, in una prestazione che non ha rispecchiato le aspettative.

Implicazioni e prospettive

La sconfitta interrompe bruscamente il cammino di Paolini nel primo WTA 1000 della stagione, un torneo di grande prestigio che raccoglie le migliori interpreti del circuito. L’eliminazione precoce rappresenta un’occasione mancata per l’italiana, che puntava a un buon risultato dopo l’amara uscita agli Australian Open. Le prossime settimane saranno cruciali per ritrovare la giusta condizione e confermarsi tra le protagoniste.

Il percorso delle protagoniste

Paolini è entrata in gara direttamente al secondo turno, come previsto per le prime otto teste di serie. Ha affrontato Maria Sakkari, giocatrice che vanta già due semifinali a Doha (nel 2022 e nel 2023). Sakkari, dal canto suo, aveva superato il turno precedente con un netto 6‑1, 6‑3 contro la turca Zeynep Sonmez, wild card del torneo, dimostrando un ottimo stato di forma.