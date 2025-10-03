Tutto è pronto all'Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz per ospitare l'incontro tra Alaves ed Elche, valido per l'ottava giornata della Liga 2025/26. Nella partita del 5 ottobre alle ore 14 i baschi padroni di casa proveranno a interrompere il cammino positivo dell' Elche, attualmente a sorpresa in lotta per l'alta classifica.

Spain Flag
La Liga
Giornata 8
03/10/2025 21:00
Osasuna
VS
Getafe
04/10/2025 14:00
Oviedo
VS
Levante
04/10/2025 16:15
Girona
VS
Valencia
04/10/2025 18:30
Athletic Club
VS
Mallorca
04/10/2025 21:00
Real Madrid
VS
Villarreal
05/10/2025 14:00
Alaves
VS
Elche
05/10/2025 16:15
Sevilla
VS
Barcelona
05/10/2025 18:30
Espanyol
VS
Real Betis
05/10/2025 18:30
Real Sociedad
VS
Rayo Vallecano
05/10/2025 21:00
Celta Vigo
VS
Atletico Madrid

Quote di Alaves-Elche: Alaves leggermente favorito

Analizzando le quote dei bookmaker, il favore dei pronostici pende leggermente verso i padroni di casa dell'Alaves.

William Hill quota la vittoria dell'Alaves a 2.38, un'opzione considerata più probabile del pareggio, offerto a 3.00, e del successo ospite, che si attesta a 3.20. Bet365 rispecchia l'equilibrio del confronto con quote leggermente differenti: 2.35 per l'affermazione dell'Alaves, 3.10 per un risultato di parità e 3.25 per una vittoria esterna dell'Elche.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcelona
7
6
1
0
21 / 5
16
19
W
W
W
W
D
2
Real Madrid
7
6
0
1
16 / 8
8
18
L
W
W
W
W
3
Villarreal
7
5
1
1
13 / 5
8
16
W
W
W
L
D
4
Elche
7
3
4
0
10 / 6
4
13
W
D
W
D
W
5
Atletico Madrid
7
3
3
1
14 / 9
5
12
W
W
D
W
D
6
Real Betis
7
3
3
1
11 / 7
4
12
W
W
D
L
D
7
Espanyol
7
3
3
1
10 / 9
1
12
D
D
L
W
W
8
Getafe
7
3
2
2
8 / 9
-1
11
D
D
L
W
L
9
Athletic Club
7
3
1
3
7 / 8
-1
10
L
D
L
L
W
10
Sevilla
7
3
1
3
11 / 10
1
10
W
L
W
D
W
11
Alaves
7
2
2
3
6 / 7
-1
8
L
D
L
W
D
12
Valencia
7
2
2
3
9 / 12
-3
8
L
D
W
L
W
13
Osasuna
7
2
1
4
5 / 7
-2
7
L
D
L
W
L
14
Oviedo
7
2
0
5
4 / 12
-8
6
W
L
L
L
W
15
Levante
7
1
2
4
11 / 14
-3
5
D
L
W
D
L
16
Rayo Vallecano
7
1
2
4
7 / 10
-3
5
L
L
D
L
D
17
Celta Vigo
7
0
5
2
6 / 9
-3
5
L
D
D
D
D
18
Real Sociedad
7
1
2
4
7 / 11
-4
5
L
W
L
L
L
19
Mallorca
7
1
2
4
6 / 11
-5
5
W
L
D
L
L
20
Girona
7
0
3
4
3 / 16
-13
3
D
D
L
D
L

Le statistiche dei giocatori chiave: Carlos Vicente e André Silva

Guardando alle statistiche individuali, Carlos Vicente è uno dei protagonisti più attesi per l'Alaves.

Con 7 presenze stagionali e una media-voto di 6.94, il centrocampista ha già messo a segno 2 gol nell'attuale campionato. Si distingue per l'intraprendenza in fase offensiva, con 4 tiri nello specchio della porta e la capacità di gestire il possesso di palla, evidenziata da 213 passaggi totali e 6 chiave. La sua voglia di spingere in avanti è supportata da una buona tenuta nei duelli, con 49 vinti su 92 totali.

Dall'altro lato, André Silva rappresenta uno dei pericoli maggiori tra le fila dell'Elche. In 6 apparizioni stagionali, ha confermato il suo talento offensivo realizzando 3 reti, con una valutazione media di 7. Il portoghese è un attaccante versatile capace di influire anche nella costruzione del gioco, finora infatti ha messo insieme 101 passaggi e dimostrando efficacia nei duelli, con 19 vinti su 49. La sua propensione a cercare la porta è testimoniata da 6 tiri effettuati, con 4 nello specchio.
