Tutto è pronto all'Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz per ospitare l'incontro tra Alaves ed Elche, valido per l'ottava giornata della Liga 2025/26. Nella partita del 5 ottobre alle ore 14 i baschi padroni di casa proveranno a interrompere il cammino positivo dell' Elche, attualmente a sorpresa in lotta per l'alta classifica.

Quote di Alaves-Elche: Alaves leggermente favorito

Analizzando le quote dei bookmaker, il favore dei pronostici pende leggermente verso i padroni di casa dell'Alaves.

William Hill quota la vittoria dell'Alaves a 2.38, un'opzione considerata più probabile del pareggio, offerto a 3.00, e del successo ospite, che si attesta a 3.20. Bet365 rispecchia l'equilibrio del confronto con quote leggermente differenti: 2.35 per l'affermazione dell'Alaves, 3.10 per un risultato di parità e 3.25 per una vittoria esterna dell'Elche.

Le statistiche dei giocatori chiave: Carlos Vicente e André Silva

Guardando alle statistiche individuali, Carlos Vicente è uno dei protagonisti più attesi per l'Alaves.

Con 7 presenze stagionali e una media-voto di 6.94, il centrocampista ha già messo a segno 2 gol nell'attuale campionato. Si distingue per l'intraprendenza in fase offensiva, con 4 tiri nello specchio della porta e la capacità di gestire il possesso di palla, evidenziata da 213 passaggi totali e 6 chiave. La sua voglia di spingere in avanti è supportata da una buona tenuta nei duelli, con 49 vinti su 92 totali.

Dall'altro lato, André Silva rappresenta uno dei pericoli maggiori tra le fila dell'Elche. In 6 apparizioni stagionali, ha confermato il suo talento offensivo realizzando 3 reti, con una valutazione media di 7. Il portoghese è un attaccante versatile capace di influire anche nella costruzione del gioco, finora infatti ha messo insieme 101 passaggi e dimostrando efficacia nei duelli, con 19 vinti su 49. La sua propensione a cercare la porta è testimoniata da 6 tiri effettuati, con 4 nello specchio.