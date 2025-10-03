Il Real Madrid si prepara ad ospitare il Villarreal per la partita dell'8ª giornata di La Liga, in programma il 4 ottobre alle 21. Il teatro di questa prestigiosa sfida sarà l'Estadio Santiago Bernabéu di Madrid, dove i Blancos cercheranno di rafforzare la loro posizione al secondo posto in classifica contro il temibile Sottomarino Giallo, che li segue in terza posizione.

Spain Flag
La Liga
Giornata 8
03/10/2025 21:00
Osasuna
VS
Getafe
04/10/2025 14:00
Oviedo
VS
Levante
04/10/2025 16:15
Girona
VS
Valencia
04/10/2025 18:30
Athletic Club
VS
Mallorca
04/10/2025 21:00
Real Madrid
VS
Villarreal
05/10/2025 14:00
Alaves
VS
Elche
05/10/2025 16:15
Sevilla
VS
Barcelona
05/10/2025 18:30
Espanyol
VS
Real Betis
05/10/2025 18:30
Real Sociedad
VS
Rayo Vallecano
05/10/2025 21:00
Celta Vigo
VS
Atletico Madrid

Quote di Real Madrid-Villarreal: favoriti i Blancos

Secondo i principali bookmaker, il Real Madrid parte favorito.

William Hill quota la vittoria casalinga dei Blancos a 1.44, mentre il pareggio è dato a 4.80 e un clamoroso successo esterno del Villarreal a 6.00.

Bet365 propone quote simili, con il Real Madrid a 1.45, il pareggio a 5.00 e il Villarreal anche qui a 6.00.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcelona
7
6
1
0
21 / 5
16
19
W
W
W
W
D
2
Real Madrid
7
6
0
1
16 / 8
8
18
L
W
W
W
W
3
Villarreal
7
5
1
1
13 / 5
8
16
W
W
W
L
D
4
Elche
7
3
4
0
10 / 6
4
13
W
D
W
D
W
5
Atletico Madrid
7
3
3
1
14 / 9
5
12
W
W
D
W
D
6
Real Betis
7
3
3
1
11 / 7
4
12
W
W
D
L
D
7
Espanyol
7
3
3
1
10 / 9
1
12
D
D
L
W
W
8
Getafe
7
3
2
2
8 / 9
-1
11
D
D
L
W
L
9
Athletic Club
7
3
1
3
7 / 8
-1
10
L
D
L
L
W
10
Sevilla
7
3
1
3
11 / 10
1
10
W
L
W
D
W
11
Alaves
7
2
2
3
6 / 7
-1
8
L
D
L
W
D
12
Valencia
7
2
2
3
9 / 12
-3
8
L
D
W
L
W
13
Osasuna
7
2
1
4
5 / 7
-2
7
L
D
L
W
L
14
Oviedo
7
2
0
5
4 / 12
-8
6
W
L
L
L
W
15
Levante
7
1
2
4
11 / 14
-3
5
D
L
W
D
L
16
Rayo Vallecano
7
1
2
4
7 / 10
-3
5
L
L
D
L
D
17
Celta Vigo
7
0
5
2
6 / 9
-3
5
L
D
D
D
D
18
Real Sociedad
7
1
2
4
7 / 11
-4
5
L
W
L
L
L
19
Mallorca
7
1
2
4
6 / 11
-5
5
W
L
D
L
L
20
Girona
7
0
3
4
3 / 16
-13
3
D
D
L
D
L

Le statistiche dei protagonisti in campo

Kylian Mbappé è senza dubbio il fulcro dell'offensiva dei Blancos.

In questa stagione di La Liga ha giocato tutte le sette partite finora disputate, segnando 8 gol e fornendo un assist, con una notevole valutazione media di 8.2. Con 24 tiri totali, di cui 13 nello specchio, e 2 rigori trasformati. L'attaccante francese quindi è già a due gol di distanza dalla doppia cifra nella classifica dei cannonieri

Accanto a lui, Vinícius Júnior si conferma un attaccante versatile e incisivo. Con 3 reti e 4 assist in sette presenze, il brasiliano ha brillato per la sua abilità nei dribbling, completandone con successo 13 su 34 tentativi, mostrando una media valutativa di 7.47.

In mezzo al campo, Aurélien Tchouaméni si distingue finora con 347 passaggi completati, confermandosi pedina fondamentale per la costruzione del gioco del Real.

Ha accumulato 11 tackle e 10 intercetti, contribuendo efficacemente anche in fase difensiva.

Per il Villarreal, potrebbe essere determinante il ruolo di Nicolas Pé. Con 2 gol e 1 assist finora, la sua valutazione media di 7.63 testimonia l'importanza che riveste per il Sottomarino Giallo.
