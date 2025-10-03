Il Real Madrid si prepara ad ospitare il Villarreal per la partita dell'8ª giornata di La Liga, in programma il 4 ottobre alle 21. Il teatro di questa prestigiosa sfida sarà l'Estadio Santiago Bernabéu di Madrid, dove i Blancos cercheranno di rafforzare la loro posizione al secondo posto in classifica contro il temibile Sottomarino Giallo, che li segue in terza posizione.

Quote di Real Madrid-Villarreal: favoriti i Blancos

Secondo i principali bookmaker, il Real Madrid parte favorito.

William Hill quota la vittoria casalinga dei Blancos a 1.44, mentre il pareggio è dato a 4.80 e un clamoroso successo esterno del Villarreal a 6.00.

Bet365 propone quote simili, con il Real Madrid a 1.45, il pareggio a 5.00 e il Villarreal anche qui a 6.00.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Kylian Mbappé è senza dubbio il fulcro dell'offensiva dei Blancos.

In questa stagione di La Liga ha giocato tutte le sette partite finora disputate, segnando 8 gol e fornendo un assist, con una notevole valutazione media di 8.2. Con 24 tiri totali, di cui 13 nello specchio, e 2 rigori trasformati. L'attaccante francese quindi è già a due gol di distanza dalla doppia cifra nella classifica dei cannonieri

Accanto a lui, Vinícius Júnior si conferma un attaccante versatile e incisivo. Con 3 reti e 4 assist in sette presenze, il brasiliano ha brillato per la sua abilità nei dribbling, completandone con successo 13 su 34 tentativi, mostrando una media valutativa di 7.47.

In mezzo al campo, Aurélien Tchouaméni si distingue finora con 347 passaggi completati, confermandosi pedina fondamentale per la costruzione del gioco del Real.

Ha accumulato 11 tackle e 10 intercetti, contribuendo efficacemente anche in fase difensiva.

Per il Villarreal, potrebbe essere determinante il ruolo di Nicolas Pépé. Con 2 gol e 1 assist finora, la sua valutazione media di 7.63 testimonia l'importanza che riveste per il Sottomarino Giallo.