Real Sociedad e Rayo Vallecano si affronteranno domenica 5 ottobre alle 18:30 alla Reale Arena di San Sebastián per l’ottava giornata della Liga 2025/26. I baschi, trascinati da Mikel Oyarzabal e dal talento di Takefusa Kubo, andranno a caccia di punti importanti davanti al proprio pubblico, mentre il Rayo proverà a strappare un risultato prezioso in trasferta.

Spain Flag
La Liga
Giornata 8
03/10/2025 21:00
Osasuna
VS
Getafe
04/10/2025 14:00
Oviedo
VS
Levante
04/10/2025 16:15
Girona
VS
Valencia
04/10/2025 18:30
Athletic Club
VS
Mallorca
04/10/2025 21:00
Real Madrid
VS
Villarreal
05/10/2025 14:00
Alaves
VS
Elche
05/10/2025 16:15
Sevilla
VS
Barcelona
05/10/2025 18:30
Espanyol
VS
Real Betis
05/10/2025 18:30
Real Sociedad
VS
Rayo Vallecano
05/10/2025 21:00
Celta Vigo
VS
Atletico Madrid

Quote: favoriti i padroni di casa

I bookmaker vedono la Real Sociedad favorita per la vittoria.

Secondo William Hill, le quote sono di 2.10 per la vittoria interna, 3.30 per il pareggio e 3.40 per la vittoria esterna del Rayo Vallecano. Anche Bet365 propone quote simili, con la vittoria della Real Sociedad quotata a 2.00, il pareggio a 3.60 e il successo del Rayo Vallecano a 3.60.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcelona
7
6
1
0
21 / 5
16
19
W
W
W
W
D
2
Real Madrid
7
6
0
1
16 / 8
8
18
L
W
W
W
W
3
Villarreal
7
5
1
1
13 / 5
8
16
W
W
W
L
D
4
Elche
7
3
4
0
10 / 6
4
13
W
D
W
D
W
5
Atletico Madrid
7
3
3
1
14 / 9
5
12
W
W
D
W
D
6
Real Betis
7
3
3
1
11 / 7
4
12
W
W
D
L
D
7
Espanyol
7
3
3
1
10 / 9
1
12
D
D
L
W
W
8
Getafe
7
3
2
2
8 / 9
-1
11
D
D
L
W
L
9
Athletic Club
7
3
1
3
7 / 8
-1
10
L
D
L
L
W
10
Sevilla
7
3
1
3
11 / 10
1
10
W
L
W
D
W
11
Alaves
7
2
2
3
6 / 7
-1
8
L
D
L
W
D
12
Valencia
7
2
2
3
9 / 12
-3
8
L
D
W
L
W
13
Osasuna
7
2
1
4
5 / 7
-2
7
L
D
L
W
L
14
Oviedo
7
2
0
5
4 / 12
-8
6
W
L
L
L
W
15
Levante
7
1
2
4
11 / 14
-3
5
D
L
W
D
L
16
Rayo Vallecano
7
1
2
4
7 / 10
-3
5
L
L
D
L
D
17
Celta Vigo
7
0
5
2
6 / 9
-3
5
L
D
D
D
D
18
Real Sociedad
7
1
2
4
7 / 11
-4
5
L
W
L
L
L
19
Mallorca
7
1
2
4
6 / 11
-5
5
W
L
D
L
L
20
Girona
7
0
3
4
3 / 16
-13
3
D
D
L
D
L

Le statistiche dei protagonisti: un focus su Kubo, Oyarzabal e De Frutos

Nella Real Sociedad, gli occhi sono puntati su Takefusa Kubo, che sta emergendo come uno dei giovani talenti più promettenti della squadra.

In sette presenze quest’anno, Kubo ha segnato 1 gol e, secondo i dati ufficiali, ha avuto un ruolo nella costruzione offensiva della Real. Nonostante la sua giovane età, il giapponese è già un protagonista nel centrocampo della squadra basca.

Mikel Oyarzabal ha già realizzato 2 gol in 7 partite e rappresenta da anni uno dei punti fermi dell’attacco della squadra.

Dall’altra parte, il Rayo Vallecano fa affidamento su Jorge de Frutos, che ha segnato 2 gol e fornito 1 assist in 6 presenze finora in Liga. È tra gli attaccanti più in forma del Rayo e potrebbe essere decisivo.
