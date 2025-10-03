Real Sociedad e Rayo Vallecano si affronteranno domenica 5 ottobre alle 18:30 alla Reale Arena di San Sebastián per l’ottava giornata della Liga 2025/26. I baschi, trascinati da Mikel Oyarzabal e dal talento di Takefusa Kubo, andranno a caccia di punti importanti davanti al proprio pubblico, mentre il Rayo proverà a strappare un risultato prezioso in trasferta.

Quote: favoriti i padroni di casa

I bookmaker vedono la Real Sociedad favorita per la vittoria.

Secondo William Hill, le quote sono di 2.10 per la vittoria interna, 3.30 per il pareggio e 3.40 per la vittoria esterna del Rayo Vallecano. Anche Bet365 propone quote simili, con la vittoria della Real Sociedad quotata a 2.00, il pareggio a 3.60 e il successo del Rayo Vallecano a 3.60.

Le statistiche dei protagonisti: un focus su Kubo, Oyarzabal e De Frutos

Nella Real Sociedad, gli occhi sono puntati su Takefusa Kubo, che sta emergendo come uno dei giovani talenti più promettenti della squadra.

In sette presenze quest’anno, Kubo ha segnato 1 gol e, secondo i dati ufficiali, ha avuto un ruolo nella costruzione offensiva della Real. Nonostante la sua giovane età, il giapponese è già un protagonista nel centrocampo della squadra basca.

Mikel Oyarzabal ha già realizzato 2 gol in 7 partite e rappresenta da anni uno dei punti fermi dell’attacco della squadra.

Dall’altra parte, il Rayo Vallecano fa affidamento su Jorge de Frutos, che ha segnato 2 gol e fornito 1 assist in 6 presenze finora in Liga. È tra gli attaccanti più in forma del Rayo e potrebbe essere decisivo.