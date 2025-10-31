Nella cornice dell'Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz, si disputerà il prossimo scontro valido per l'undicesima giornata della Liga 2025/26. Alaves ed Espanyol si daranno battaglia il 2 novembre, alle ore 16:15, in un match che promette scintille. Entrambe le squadre cercheranno punti preziosi per inseguire i rispettivi obiettivi stagionali.

Le probabili formazioni di Alaves-Espanyol

Deportivo Alavés (4-4-2): Antonio Sivera; Parada, Tenaglia, Yusi Enríquez, Jonny; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Rebbach, Carlos Vicente; Lucas Boyé, Toni Martínez.

Espanyol (4-4-2): Dmitrović; Cabrera, Riedel, Carlos Romero, Rubén Sánchez; Edu Expósito, Pol Lozano, Pere Milla, Tyrhys Dolan; Kike García, Roberto.

Quote di Alaves-Espanyol: chance equilibrate con leggera preferenza per i padroni di casa

La sfida tra Alaves ed Espanyol vede un leggero favore dei bookmaker per i padroni di casa. William Hill quota il successo dell'Alaves a 2.40, il pareggio a 3.00 e la vittoria dell'Espanyol a 3.20. Bet365 propone cifre paragonabili, offrendo la vittoria interna a 2.38, il pareggio a 3.00 e il trionfo ospite a 3.30. Nonostante la leggera preferenza per l'Alaves, le quote evidenziano l'equilibrio della partita, che si prospetta aperta a diversi esiti.

Protagonisti in campo: le statistiche dei giocatori chiave

Lucas Boyé: attaccante argentino dell'Alaves, Boyé ha finora disputato 7 partite nella corrente stagione, segnando un gol e offrendo diversi spunti di gioco con 103 passaggi totali e 8 chiavi.

In queste apparizioni, ha ottenuto una valutazione media di 6.59. Boyé si distingue per la sua capacità di tenere il pallone, vincendo 35 duelli su 89, anche se la sua precisione nelle conclusioni lascia spazio a miglioramenti.

Toni Martínez: con un rating di 6.86, Martínez si conferma uno dei punti di forza dell'attacco dell'Alaves. In 10 presenze, ha centrato il bersaglio in 6 occasioni, segnando 2 reti e fornendo 1 assist. Con 136 passaggi completati, riesce a connettersi con i compagni in maniera efficace e ad imporsi fisicamente nei duelli, vincendone 72 su 133.

Carlos Vicente: centrocampista dinamico e creativo, Vicente ha segnato 3 reti nelle sue 10 apparizioni stagionali, riuscendo a mantenere una valutazione di 6.9.

Con i suoi 263 passaggi, ha guidato la manovra dell'Alaves, dimostrando un'ottima capacità di recuperare e distribuire palla, evidenziata dai 12 passaggi chiave messi a registro.

Pol Lozano: Lozano è stato un ingranaggio cruciale nel centrocampo dell'Espanyol, giocando tutte e 10 le partite dalla partenza. Pur avendo messo a segno solo 1 goal, la sua capacità di gestione del gioco è testimoniata dai 315 passaggi e 9 interventi difensivi completati, anche se dovrà fare attenzione alla disciplina, avendo già commesso 28 falli in stagione.

Roberto Fernández: giovane punta dell'Espanyol, Fernández ha partecipato a 10 gare, realizzando 1 rete e contribuendo con 2 assist. I suoi 123 passaggi confermano l'influenza nel gioco offensivo, mentre il suo contributo nei duelli fisici è evidente, avendo vinto 42 dei 111 tentati.