Il Barcellona si prepara ad accogliere l'Elche al Camp Nou domenica 2 novembre alle ore 18:30, nell'undicesima giornata della Liga 2025. Un match che, sulla carta, vede i blaugrana partire con i favori del pronostico.

Le probabili formazioni di Barcelona-Elche

Il Barcellona dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-2-3-1.

In porta, Wojciech Szczęsny avrà il compito di guidare la difesa composta da Eric García, Pau Cubarsí, Álex Balde e Jules Koundé. A centrocampo, il duo Frenkie de Jong e Marc Casadó offrirà protezione e creatività. Sulla linea avanzata, Fermín López, Marcus Rashford e la giovane stella Lamine Yamal sosterranno Ferran Torres, schierato come punta centrale.

L'Elche opterà per un 5-3-2 piuttosto difensivo, con Iñaki Peña tra i pali. La difesa a cinque vedrà David Affengruber, Victor Chust, Pedro Bigas, Álvaro Núñez e Germán Valera. A centrocampo, Marc Aguado, Aleix Febas e Martim Neto cercheranno di rompere il gioco avversario e ripartire. In avanti, ci saranno Rafa Mir e André Silva pronti a cogliere ogni occasione utile.

Quote di Barcelona-Elche: blaugrana nettamente favoriti

I bookmaker non nascondono il proprio favore verso il Barcellona, che al Camp Nou dovrebbe sfruttare anche il fattore campo. William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.22, il pareggio a 6.50 e il successo esterno dell'Elche a 13.00. Quote praticamente identiche anche su Bet365, che offre la vittoria del Barcellona a 1.22, il pareggio a 6.25 e la vittoria dell'Elche a 12.00.

Le statistiche delle stelle sul campo: focus su Yamal, Fermín e Torres

Tra i protagonisti più attesi di questo incontro, vi è il giovane talento del Barcellona Lamine Yamal, finora autore di 6 presenze (di cui 5 da titolare) in questo primo scorcio di campionato.

Il suo contributo offensivo è stato notevole, con 2 gol, 4 assist e una valutazione media di 7.75, oltre alla sua capacità di insidiare le difese avversarie grazie a 56 dribbling tentati di cui 30 riusciti.

Anche Fermín López si è affermato come un giocatore chiave nelle manovre dei catalani. Con una valutazione di 7.12, ha collezionato 3 gol in 328 minuti di gioco, mostrando un ottimo fiuto del gol nonostante il suo ruolo di centrocampista.

Sulla fascia offensiva, Ferran Torres rappresenta uno degli elementi esperti del tridente. Fino ad ora, ha segnato 4 gol in 9 presenze, con una media rating di 6.69: il suo contributo in termini di movimenti senza palla e pressing resta determinante per l’equilibrio della squadra.

Dall'altra parte del campo, l'Elche si affiderà alla solidità di Álvaro Núñez in difesa e alla tenacia di Rafa Mir in attacco, quest'ultimo autore di 3 reti in 10 apparizioni quest'anno. I loro sforzi saranno fondamentali per cercare di strappare un risultato positivo in una sfida tanto impari quanto affascinante.
