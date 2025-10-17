Atalanta e Lazio si apprestano a incrociare le strade nella settima giornata di campionato, con il Gewiss Stadium di Bergamo che farà da cornice alla sfida programmata per il 19 ottobre alle 18:00. Il match segna un momento rilevante per entrambe le formazioni, in cerca di punti importanti in un avvio di stagione che si prospetta avvincente e competitivo. Le due squadre promettono spettacolo, con i bergamaschi che potranno contare sulla spinta del proprio pubblico e gli uomini di Sarri pronti a imporre il loro gioco fatto di qualità e movimento senza palla.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

L'Atalanta, guidata da Juric, scenderà in campo con un assetto 3-4-1-2. Tra i pali ci sarà Carnesecchi, supportato dalla difesa composta da Djimsiti, Hien e Ahanor. Sulle fasce agiranno Zappacosta e Zalewski, con Ederson e De Roon a presidiare il centrocampo. Pasalic dovrebbe occupare il ruolo di trequartista, alle spalle delle punte De Ketelaere e Krstovic.

La Lazio di Sarri si presenterà invece con un 4-4-2. Provedel difenderà la porta, mentre la linea difensiva sarà formata da Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares. A centrocampo, Cataldi e Guendouzi costituiranno la cerniera centrale, con Cancellieri e Basic larghi sulle fasce. In attacco, il tandem sarà composto dall'esperto Pedro e da Dia.

Quote di Atalanta-Lazio: nerazzurri favoriti secondo i bookmaker

Le previsioni dei bookmaker vedono l'Atalanta favorita per la sfida di domenica. Secondo William Hill, la vittoria interna dei bergamaschi è quotata a 1.75, mentre il pareggio è offerto a 3.70 e la vittoria della Lazio a 4.50. Quote simili da Bet365, che propone il successo dell'Atalanta a 1.73, il pareggio a 4.00 e il trionfo della Lazio a 4.50.

Saranno i dettagli a fare la differenza in un match che promette scintille.

Le statistiche dei giocatori chiave

Mario Pašalić, mediano croato dell'Atalanta, è un elemento imprescindibile nello scacchiere di Juric.

In questa stagione ha già messo insieme 490 minuti in 6 presenze, evidenziando la sua importanza con 306 passaggi completati e 9 passaggi chiave. Con una valutazione media di 7.25, Pašalić è un perno in fase di costruzione e recupero.

Charles De Ketelaere ha già lasciato il segno. In 4 apparizioni, di cui 3 da titolare, ha realizzato 2 reti. La sua capacità di dribbling, testimoniata dagli 8 dribbling riusciti su 9 tentati, e la sua altezza (192 cm) gli conferiscono un profilo di tutto rispetto che lo rende un potenziale uomo partita.

Per la Lazio, Danilo Cataldi rappresenta uno degli elementi di supporto nel centrocampo di Sarri. Il centrocampista romano combina un’intelligente gestione della palla con un lavoro oscuro che si traduce in 166 passaggi completati e 8 intercetti realizzati in 5 presenze.

In attacco, Pedro, veterano spagnolo, continua a essere un punto di riferimento nonostante l'età. Con 6 presenze e uno ruolo spesso da subentrato, Pedro ha fornito un’assistenza mantenendo un rating medio di 6.75, dimostrando di poter ancora incidere con esperienza e qualità.