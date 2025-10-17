Cagliari e Bologna si affronteranno domenica 19 ottobre alle 15:00 all’Unipol Domus, in un match tutto da seguire valido per la settima giornata di Serie A 2025/26. Con entrambe le squadre al completo e senza assenze di rilievo, si prospetta una sfida equilibrata e combattuta, anche se i bookmaker vedono il Bologna leggermente favorito.

Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; S. Esposito, Folorunsho; Borrelli.

Allenatore: Pisacane

Il Cagliari si presenta con Luperto leader della retroguardia e pochi dubbi in avanti: Borrelli sembra aver conquistato la fiducia di Pisacane e punta a una maglia da titolare.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Allenatore: Italiano

Il Bologna di Vincenzo Italiano è pronto a schierare la miglior formazione possibile, nonostante gli impegni europei. Orsolini guiderà l’attacco rossoblù, con Cambiaghi tra i giocatori più attesi per inventiva e ritmo.

Quote di Cagliari-Bologna: ospiti favoriti

I bookmaker vedono il Bologna favorito nella sfida contro il Cagliari.

William Hill quota la vittoria esterna degli emiliani a 2.10, il pareggio a 3.20 e il successo casalingo dei sardi a 3.50. Bet365 propone valori simili, confermando il 2 a 2.10, ma alzando leggermente la quota del pari a 3.30, mentre mantiene invariata quella del Cagliari a 3.50.

La fiducia degli esperti resta dunque orientata verso gli ospiti, considerati in un momento di forma migliore.

Le statistiche di alcuni protagonisti attesi

Michael Folorunsho e Sebastiano Esposito: risorse per il Cagliari

Nel Cagliari, Michael Folorunsho rappresenta un punto di equilibrio a centrocampo.

Finora ha collezionato 6 presenze e 518 minuti giocati, senza ancora trovare la via del gol, ma offrendo un contributo prezioso nella costruzione del gioco: 130 passaggi totali e 67 duelli disputati (28 vinti) testimoniano la sua importanza nella manovra rossoblù.

Al suo fianco, Sebastiano Esposito si sta rivelando altrettanto affidabile, con 6 presenze, 434 minuti e una buona partecipazione alla fase offensiva: 121 passaggi, di cui 10 chiave, a conferma della sua crescita e del suo ruolo sempre più centrale nell’attacco sardo.

Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi: gli assi nella manica del Bologna

Il Bologna si affida a Riccardo Orsolini, protagonista assoluto in questo avvio di stagione. In 451 minuti giocati, l’esterno offensivo ha già messo a segno 4 reti, dimostrando una grande efficacia sotto porta: 16 tiri complessivi, di cui 10 nello specchio.



Al suo fianco, Nicolò Cambiaghi garantisce dinamismo e intensità. In 363 minuti ha contribuito con 1 gol e 2 assist, vincendo 29 duelli su 53: numeri che evidenziano la sua grinta e la capacità di incidere anche lontano dall’area di rigore.