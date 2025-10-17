Cagliari e Bologna si affronteranno domenica 19 ottobre alle 15:00 all’Unipol Domus, in un match tutto da seguire valido per la settima giornata di Serie A 2025/26. Con entrambe le squadre al completo e senza assenze di rilievo, si prospetta una sfida equilibrata e combattuta, anche se i bookmaker vedono il Bologna leggermente favorito.

Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; S. Esposito, Folorunsho; Borrelli.

Allenatore: Pisacane

Il Cagliari si presenta con Luperto leader della retroguardia e pochi dubbi in avanti: Borrelli sembra aver conquistato la fiducia di Pisacane e punta a una maglia da titolare.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Allenatore: Italiano

Il Bologna di Vincenzo Italiano è pronto a schierare la miglior formazione possibile, nonostante gli impegni europei. Orsolini guiderà l’attacco rossoblù, con Cambiaghi tra i giocatori più attesi per inventiva e ritmo.

Italy Flag
Serie A
Giornata 7
18/10/2025 15:00
Pisa
VS
Verona
18/10/2025 15:00
Lecce
VS
Sassuolo
18/10/2025 18:00
Torino
VS
Napoli
18/10/2025 20:45
AS Roma
VS
Inter
19/10/2025 12:30
Como
VS
Juventus
19/10/2025 15:00
Cagliari
VS
Bologna
19/10/2025 15:00
Genoa
VS
Parma
19/10/2025 18:00
Atalanta
VS
Lazio
19/10/2025 20:45
AC Milan
VS
Fiorentina
20/10/2025 20:45
Cremonese
VS
Udinese

Quote di Cagliari-Bologna: ospiti favoriti

I bookmaker vedono il Bologna favorito nella sfida contro il Cagliari.

William Hill quota la vittoria esterna degli emiliani a 2.10, il pareggio a 3.20 e il successo casalingo dei sardi a 3.50. Bet365 propone valori simili, confermando il 2 a 2.10, ma alzando leggermente la quota del pari a 3.30, mentre mantiene invariata quella del Cagliari a 3.50.

La fiducia degli esperti resta dunque orientata verso gli ospiti, considerati in un momento di forma migliore.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Napoli
6
5
0
1
12 / 6
6
15
W
L
W
W
W
2
AS Roma
6
5
0
1
7 / 2
5
15
W
W
W
L
W
3
AC Milan
6
4
1
1
9 / 3
6
13
D
W
W
W
W
4
Inter
6
4
0
2
17 / 8
9
12
W
W
W
L
L
5
Juventus
6
3
3
0
9 / 5
4
12
D
D
D
W
W
6
Atalanta
6
2
4
0
11 / 5
6
10
D
D
W
W
D
7
Bologna
6
3
1
2
9 / 5
4
10
W
D
W
L
W
8
Como
6
2
3
1
7 / 5
2
9
D
D
W
D
L
9
Sassuolo
6
3
0
3
8 / 8
0
9
W
W
L
W
L
10
Cremonese
6
2
3
1
7 / 8
-1
9
L
D
D
D
W
11
Cagliari
6
2
2
2
6 / 6
0
8
D
L
W
W
L
12
Udinese
6
2
2
2
6 / 9
-3
8
D
L
L
W
W
13
Lazio
6
2
1
3
10 / 7
3
7
D
W
L
L
W
14
Parma
6
1
2
3
3 / 7
-4
5
L
W
D
L
D
15
Lecce
6
1
2
3
5 / 10
-5
5
W
D
L
L
L
16
Torino
6
1
2
3
5 / 13
-8
5
D
L
L
W
D
17
Fiorentina
6
0
3
3
4 / 8
-4
3
L
D
L
L
D
18
Verona
6
0
3
3
2 / 9
-7
3
L
L
D
D
L
19
Genoa
6
0
2
4
3 / 9
-6
2
L
L
L
D
L
20
Pisa
6
0
2
4
3 / 10
-7
2
L
D
L
L
L

Le statistiche di alcuni protagonisti attesi

Michael Folorunsho e Sebastiano Esposito: risorse per il Cagliari

Nel Cagliari, Michael Folorunsho rappresenta un punto di equilibrio a centrocampo.

Finora ha collezionato 6 presenze e 518 minuti giocati, senza ancora trovare la via del gol, ma offrendo un contributo prezioso nella costruzione del gioco: 130 passaggi totali e 67 duelli disputati (28 vinti) testimoniano la sua importanza nella manovra rossoblù.

Al suo fianco, Sebastiano Esposito si sta rivelando altrettanto affidabile, con 6 presenze, 434 minuti e una buona partecipazione alla fase offensiva: 121 passaggi, di cui 10 chiave, a conferma della sua crescita e del suo ruolo sempre più centrale nell’attacco sardo.

Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi: gli assi nella manica del Bologna

Il Bologna si affida a Riccardo Orsolini, protagonista assoluto in questo avvio di stagione. In 451 minuti giocati, l’esterno offensivo ha già messo a segno 4 reti, dimostrando una grande efficacia sotto porta: 16 tiri complessivi, di cui 10 nello specchio.



Al suo fianco, Nicolò Cambiaghi garantisce dinamismo e intensità. In 363 minuti ha contribuito con 1 gol e 2 assist, vincendo 29 duelli su 53: numeri che evidenziano la sua grinta e la capacità di incidere anche lontano dall’area di rigore.
