Cremonese e Udinese si preparano a scendere in campo per la settima giornata di Serie A il prossimo lunedì 20 ottobre. Il teatro di questa sfida sarà lo Stadio Giovanni Zini di Cremona, dove il calcio d'inizio è fissato per le 20:45. Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, entrambe le squadre cercano un risultato positivo per dare una svolta al loro campionato e confermare le proprie ambizioni nella massima serie italiana.

Le probabili formazioni di Cremonese-Udinese

La Cremonese, allenata da Nicola, schiererà un 3-5-2 con il rientro tra i pali di Audero dopo un infortunio.

La difesa vedrà Terracciano, Baschirotto e Bianchetti come baluardi. A centrocampo, spazio a Zerbin e Pezzella sugli esterni, con Bondo e Grassi in mediana, supportati da Vazquez nel ruolo di trequartista. In attacco, Bonazzoli agirà in coppia con Vardy, pronto a fare il suo esordio da titolare.

Il modulo scelto dall'Udinese, guidata da Runjaic, sarà lo stesso 3-5-2, con Okoye che torna a difendere i pali dopo una lunga squalifica. In difesa si posizionano Goglichidze, Kabasele e Solet. La linea di centrocampo verrà affidata a Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Kamara e Atta, con quest'ultimo che punta a fornire supporto a Zaniolo e Davis in fase offensiva.

Quote di Cremonese-Udinese: equilibrio al vertice

I principali bookmaker vedono un equilibrio sostanziale fra the due compagini, con una leggera preferenza per l'Udinese.

William Hill quota la vittoria della squadra ospite a 2.45, il successo dei padroni di casa a 2.90, mentre il pareggio è fissato a 3.00. Prospettive simili da Bet365, che offre l'1 a 2.88, il pareggio a 3.25 e il 2 allo stesso 2.45.

Statistiche dei giocatori chiave: tra solidità difensiva e talento offensivo

Per i grigiorossi, Federico Baschirotto si distingue in difesa, con una presenza sempre efficace nelle prime sei partite di campionato.

Ha segnato già due reti, mostrando una capacità nella fase di costruzione, con 257 passaggi e interventi difensivi cruciali, come i suoi sette blocchi e quattro intercettazioni.

A centrocampo, Warren Bondo si conferma una pedina fondamentale per il tecnico Nicola, accumulando 429 minuti in campo e fornendo solidità e una discreta visione di gioco, seppure senza ancora incidere nel tabellino personale con gol o assist.

In attacco, Federico Bonazzoli è senza dubbio uno dei giocatori da tenere d'occhio. Con due gol in quattro apparizioni, è pronto a rimpolpare il bottino stagionale sfruttando il suo fiuto del gol e la sua tecnica nel crearsi occasioni.

Per l'Udinese, Hassane Kamara è chiamato a mostrare il proprio valore.

Anche se ancora senza reti, il suo dinamismo e il suo saper fare gioco sono stati evidenti nelle sue prestazioni, con 71 passaggi e tre dribbling riusciti.

Sullo stesso tono si pone Arthur Atta, giovane talento a centrocampo che ha collezionato 203 passaggi e 12 chiavi, rivelandosi una risorsa in mezzo al campo con già un gol all’attivo.

Infine, Keinan Davis, autore di due reti in questo inizio campionato, viene visto come l'arma d'attacco principale dell'Udinese, capace di infiammare la manovra offensiva dei bianconeri grazie alla sua presenza fisica e alla capacità di posizionamento.