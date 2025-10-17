L'Atletico Madrid si prepara ad ospitare Osasuna sabato 18 ottobre alle ore 21 al Metropolitano Stadium di Madrid, per la nona giornata della stagione 2025/26 di La Liga. La sfida rappresenta un'opportunità per i colchoneros di mantenere la pressione sulle squadre di vertice, mentre l'Osasuna punta a sovvertire i pronostici sfavorevoli.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Osasuna

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Hancko, Le Normand, Ruggeri; Llorente, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Giuliano, Alvarez, Griezmann.

Osasuna (5-3-2): Sergio Herrera; Catena, Boyomo, Herrando, Rosier, Bretones; Moncayola, Moi Gómez, Lucas Torró; Muñoz, Budimir.

Quote di Atletico Madrid-Osasuna: favoriti i colchoneros

I bookmaker concordano nel considerare l'Atletico Madrid nettamente favorito per la vittoria: William Hill quota il successo dei padroni di casa a 1.36, mentre il pareggio è quotato a 4.60 e la vittoria di Osasuna altissima a 9.50.

Quote molto simili si riscontrano su Bet365, dove la vittoria casalinga è quotata a 1.36, il pareggio a 4.75 e il successo esterno a 9.00.

Protagonisti in campo: il cuore e l'attacco dell'Atletico

La sfida contro Osasuna metterà in vetrina alcuni dei gioielli dell'Atletico Madrid.

Koke, esperto centrocampista, continua a essere il metronomo della squadra con una precisione nei passaggi che rasenta la perfezione: 410 passaggi completati e 8 decisivi finora nella stagione, accompagnati da una media valutativa di 7.11.

Nell'attacco dei colchoneros spiccano Antoine Griezmann e Julián Alvarez. Alvarez, con 5 presenze e un gol in questo campionato, ha già lasciato il segno contribuendo anche con un assist. Nonostante una percentuale di successo nei duelli non sempre perfetta (6 vinti su 30), rimane una freccia pericolosa nell'arco dell'Atletico.

Dall'altra parte, Griezmann, sebbene impiegato a singhiozzo come titolare in sole 3 delle 8 apparizioni, resta una variabile impazzita avendo già all'attivo un gol e 7 passaggi chiave nei suoi 319 minuti giocati.

Per l'Osasuna, il ruolo di pericoloso antagonista sarà incarnato da Ante Budimir, che ha finora trovato la rete 2 volte in 8 presenze, entrando spesso nelle dinamiche del gioco con 119 passaggi. Dal canto suo Víctor Muñoz si distingue con dribbling efficaci: 16 riusciti sui 36 tentati, e un gol con 8 presenze all'attivo. Saranno queste individualità a cercare di invertire i pronostici in un match che sulla carta vede una netta prevalenza madrilena.