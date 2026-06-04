Il ministro dello sport, Andrea Abodi, sarà a Parigi domenica per assistere alla finale del Roland Garros. La sua presenza sottolinea la rilevanza di un evento che vedrà per certo un atleta azzurro contendersi il prestigioso titolo dello Slam parigino sulla terra rossa. La certezza di una rappresentanza italiana in finale è garantita dal derby azzurro in programma in semifinale tra i tennisti Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.

Questa semifinale tutta italiana rappresenta un momento storico e di grande orgoglio per il tennis nazionale. Flavio Cobolli ha conquistato l'accesso a questo traguardo superando il canadese Felix Auger-Aliassime in quattro set combattuti, con il punteggio finale di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Dopo la sua vittoria, Cobolli ha espresso tutta la sua gioia: "È la settimana più bella della mia vita", sottolineando l'importanza personale e professionale di questo risultato. Il tennista romano ha anche rivelato un momento di profonda riflessione durante la partita: "Dopo il primo set perso, quando aspettavamo che chiudessero il tetto dello stadio, sono andato in bagno e ho pensato, ho riflettuto. Mi sono detto, è la chance della tua vita". Una decisione che ha evidentemente dato i suoi frutti.

Il percorso dei due azzurri verso la finale

Dall'altra parte del tabellone, Matteo Arnaldi ha raggiunto la semifinale dopo aver affrontato e battuto Matteo Berrettini. Quest'ultimo si è purtroppo dovuto ritirare per l'ennesimo infortunio muscolare alla gamba, quando Arnaldi conduceva con un solido 7-5, 5-2.

Arnaldi ha commentato con emozione il suo straordinario percorso: "Se sono stanco? Sì sono stanco, ma anche felice, mi sto divertendo tantissimo. Questo posto mi fa sentire bene, due anni fa ho giocato gli ottavi, ora la semifinale. Stiamo vivendo un momento eccezionale, con Flavio abbiamo giocato poco tempo fa, mi ha battuto, vediamo. Mi dispiace per Berrettini, gli auguro di riprendersi al più presto". Il confronto diretto tra Cobolli e Arnaldi determinerà chi tra i due rappresenterà l'Italia nella finale di domenica, un risultato che conferma in modo inequivocabile la crescita e la forza del movimento tennistico nazionale.

L'età d'oro del tennis italiano e altri successi

Questa semifinale tutta italiana al Roland Garros è un evento di portata eccezionale e segna una nuova, significativa tappa nell'età d'oro del tennis azzurro.

Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ha prontamente sottolineato l'importanza di rendere questo storico evento accessibile a tutti gli appassionati, auspicando vivamente una trasmissione in chiaro della semifinale. Il momento di successo per il tennis italiano si estende anche al doppio misto, dove la coppia formata da Andrea Vavassori e Sara Errani, teste di serie numero 1 del tabellone, ha brillantemente raggiunto la finale. Hanno superato con facilità Siegemund e Roger-Vasselin e si contenderanno il titolo contro la coppia King e Dabrowski. Il tennis italiano sta dunque vivendo un periodo di grande entusiasmo e risultati straordinari, con la presenza garantita di almeno un finalista azzurro che rappresenta un traguardo senza precedenti per lo sport nazionale.