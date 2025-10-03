Il prossimo appuntamento della Bundesliga 2025/26 metterà di fronte FC Augsburg e VfL Wolfsburg in un match dal sapore equilibrato, in programma il 4 ottobre alle 15:30 nella cornice della WWK Arena di Augsburg. Una sfida importante per entrambe le squadre in cerca di continuità in campionato.

Le probabili formazioni di FC Augsburg-VfL Wolfsburg

FC Augsburg (3-5-2): spazio a Dahmen in porta, difesa a tre con Schlotterbeck, Zesiger e Matsima. A centrocampo, Massengo, Fellhauer e Jakić formano la cerniera con Claude-Maurice e Wolf ad agire sugli esterni.

In attacco, il duo Kömür e Essende proverà a scardinare la difesa avversaria.

VfL Wolfsburg (3-5-2): non dovrebbe esserci nessuna sorpresa nella formazione. Pablo Pardo come portiere, una difesa composta da Lacroix, Bornauw e van de Ven. A giocare a centrocampo saranno i vari Arnold, Kruse e Baku, con la creatività di Wimmer pronta a fare la differenza. Coppia d'attacco formata da Nmecha e Wind.

Le quote di FC Augsburg-VfL Wolfsburg: sfida in gran equilibrio

I bookmaker indicano una sfida dall’esito incerto ma con una lieve preferenza per gli ospiti.

William Hill quota la vittoria del Wolfsburg a 2.50, il pareggio a 3.40 e il successo del Augsburg a 2.62.

Quote simili anche da Bet365, che offre il segno 2 a 2.45, il pari a 3.50 e la vittoria dei padroni di casa a 2.75.

Statistiche e giocatori chiave: occhi su Wimmer e compagnia

Nell’analizzare i protagonisti attesi sul campo, non si possono ignorare le prestazioni di Patrick Wimmer.

Il centrocampista del Wolfsburg ha totalizzato cinque presenze tutte come titolare, dimostrando grande dinamismo con ben 110 passaggi e un rating complessivo di 7. L’austriaco rappresenta un punto di riferimento essenziale per il gioco dei Lupi con un apporto difensivo marcato grazie a 7 tackle e 5 intercettazioni.

Dall’altra parte, FC Augsburg schiera tra le sue fila Fabian Rieder, che ha già lasciato il segno con 1 gol e 1 assist in 264 minuti giocati. Il suo rating di 6.97 indica un rendimento solido, che si completa con una buona capacità di duellare (19 duelli vinti su 45) e creatività, vista nei 7 passaggi chiave distribuiti.

Samuel Essende continua a emergere come nuova forza nell’attacco dell’Augsburg, finora ha segnato una rete in due apparizioni.

Infine, per i Lupi di Wolfsburg, Mattias Svanberg ha finora disputato 157 minuti totali, con una precisione nelle conclusioni che si è tradotta in una rete segnata.