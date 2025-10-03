Il prossimo appuntamento della Bundesliga 2025/26 metterà di fronte FC Augsburg e VfL Wolfsburg in un match dal sapore equilibrato, in programma il 4 ottobre alle 15:30 nella cornice della WWK Arena di Augsburg. Una sfida importante per entrambe le squadre in cerca di continuità in campionato.

Le probabili formazioni di FC Augsburg-VfL Wolfsburg

FC Augsburg (3-5-2): spazio a Dahmen in porta, difesa a tre con Schlotterbeck, Zesiger e Matsima. A centrocampo, Massengo, Fellhauer e Jakić formano la cerniera con Claude-Maurice e Wolf ad agire sugli esterni.

In attacco, il duo Kömür e Essende proverà a scardinare la difesa avversaria.

VfL Wolfsburg (3-5-2): non dovrebbe esserci nessuna sorpresa nella formazione. Pablo Pardo come portiere, una difesa composta da Lacroix, Bornauw e van de Ven. A giocare a centrocampo saranno i vari Arnold, Kruse e Baku, con la creatività di Wimmer pronta a fare la differenza. Coppia d'attacco formata da Nmecha e Wind.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 6
03/10/2025 20:30
1899 Hoffenheim
VS
1.FC Köln
04/10/2025 15:30
Werder Bremen
VS
FC St. Pauli
04/10/2025 15:30
Borussia Dortmund
VS
RB Leipzig
04/10/2025 15:30
Bayer Leverkusen
VS
Union Berlin
04/10/2025 15:30
FC Augsburg
VS
VfL Wolfsburg
04/10/2025 18:30
Eintracht Frankfurt
VS
Bayern München
05/10/2025 15:30
VfB Stuttgart
VS
1. FC Heidenheim
05/10/2025 17:30
Hamburger SV
VS
FSV Mainz 05
05/10/2025 19:30
Borussia Mönchengladbach
VS
SC Freiburg

Le quote di FC Augsburg-VfL Wolfsburg: sfida in gran equilibrio

I bookmaker indicano una sfida dall’esito incerto ma con una lieve preferenza per gli ospiti.

William Hill quota la vittoria del Wolfsburg a 2.50, il pareggio a 3.40 e il successo del Augsburg a 2.62.

Quote simili anche da Bet365, che offre il segno 2 a 2.45, il pari a 3.50 e la vittoria dei padroni di casa a 2.75.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
5
5
0
0
22 / 3
19
15
W
W
W
W
W
2
Borussia Dortmund
5
4
1
0
11 / 3
8
13
W
W
W
W
D
3
RB Leipzig
5
4
0
1
7 / 7
0
12
W
W
W
W
L
4
Eintracht Frankfurt
5
3
0
2
17 / 13
4
9
W
L
L
W
W
5
VfB Stuttgart
5
3
0
2
7 / 6
1
9
W
W
L
W
L
6
Bayer Leverkusen
5
2
2
1
10 / 8
2
8
W
D
W
D
L
7
1.FC Köln
5
2
1
2
10 / 9
1
7
L
L
D
W
W
8
SC Freiburg
5
2
1
2
9 / 9
0
7
D
W
W
L
L
9
FC St. Pauli
5
2
1
2
8 / 8
0
7
L
L
W
W
D
10
1899 Hoffenheim
5
2
1
2
9 / 11
-2
7
D
L
W
L
W
11
Union Berlin
5
2
1
2
8 / 11
-3
7
D
W
L
L
W
12
VfL Wolfsburg
5
1
2
2
7 / 7
0
5
L
L
D
D
W
13
Hamburger SV
5
1
2
2
2 / 8
-6
5
D
W
L
L
D
14
FSV Mainz 05
5
1
1
3
5 / 6
-1
4
L
W
L
D
L
15
Werder Bremen
5
1
1
3
8 / 14
-6
4
L
L
W
D
L
16
FC Augsburg
5
1
0
4
8 / 12
-4
3
L
L
L
L
W
17
1. FC Heidenheim
5
1
0
4
4 / 10
-6
3
W
L
L
L
L
18
Borussia Mönchengladbach
5
0
2
3
5 / 12
-7
2
L
D
L
L
D

Statistiche e giocatori chiave: occhi su Wimmer e compagnia

Nell’analizzare i protagonisti attesi sul campo, non si possono ignorare le prestazioni di Patrick Wimmer.

Il centrocampista del Wolfsburg ha totalizzato cinque presenze tutte come titolare, dimostrando grande dinamismo con ben 110 passaggi e un rating complessivo di 7. L’austriaco rappresenta un punto di riferimento essenziale per il gioco dei Lupi con un apporto difensivo marcato grazie a 7 tackle e 5 intercettazioni.

Dall’altra parte, FC Augsburg schiera tra le sue fila Fabian Rieder, che ha già lasciato il segno con 1 gol e 1 assist in 264 minuti giocati. Il suo rating di 6.97 indica un rendimento solido, che si completa con una buona capacità di duellare (19 duelli vinti su 45) e creatività, vista nei 7 passaggi chiave distribuiti.

Samuel Essende continua a emergere come nuova forza nell’attacco dell’Augsburg, finora ha segnato una rete in due apparizioni.

Infine, per i Lupi di Wolfsburg, Mattias Svanberg ha finora disputato 157 minuti totali, con una precisione nelle conclusioni che si è tradotta in una rete segnata.
