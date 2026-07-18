Il Bologna ha inaugurato la propria serie di amichevoli estive con una pesante sconfitta per quattro a zero contro l'Arminia Bielefeld, formazione della serie B tedesca. La netta battuta d'arresto per la squadra di Domenico Tedesco si è consumata nel ritiro di Valles, in Val Pusteria, evidenziando le difficoltà dei rossoblù in questa prima uscita stagionale.

L'incontro ha preso una piega sfavorevole per gli emiliani, sotto di tre reti già nei primi trenta minuti. Grodowski ha realizzato una doppietta tra l'ottavo e il quattordicesimo minuto, mentre Worl ha siglato la terza rete al ventinovesimo.

La situazione è ulteriormente peggiorata al quarantesimo minuto, quando Rowe è stato espulso per fallo di reazione (una testata a un avversario), lasciando il Bologna in dieci uomini per gran parte della gara.

Emergenza a centrocampo e assenze pesanti

La formazione felsinea ha dovuto fare i conti con una situazione di emergenza nel reparto di centrocampo. Gli unici centrocampisti di ruolo disponibili erano El Azzouzi e Pobega, non schierati contemporaneamente. Questa carenza ha evidenziato la necessità di rinforzi, in attesa dei rientri di Ferguson e Moro (post-mondiali), Lucumi ed Heggem. Il risultato finale è stato fissato al novantesimo minuto da Bauer, che ha siglato il quarto gol per l'Arminia Bielefeld, chiudendo una partita senza storia e lasciando al Bologna spunti di riflessione in vista della Serie A 2026-2027.

Il calendario delle prossime amichevoli

Il percorso di preparazione del Bologna proseguirà nel ritiro di Valles fino al 25 luglio, con altre amichevoli programmate. Il prossimo test è previsto mercoledì alle ore 16 contro l'Heidenheim. Successivamente, la squadra affronterà l'Iraklis il 25 luglio e il Cambuur il primo agosto. Un appuntamento di prestigio è in calendario per il 15 agosto, con una sfida contro il Brighton. Questi incontri rappresentano un banco di prova fondamentale per valutare la condizione della rosa, affinare gli schemi e integrare i nuovi innesti, con l'obiettivo di presentarsi al via della Serie A con una formazione competitiva e rodata.