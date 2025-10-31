Cercasi esterno in casa Juventus. La dirigenza bianconera è alla ricerca di un calciatore che possa dare qualità e quanità alle corsie laterali, fondamentali per i possibili sistemi di gioco che verranno utilizzati dal neo tecnico Luciano Spalletti. Sono diversi i nomi sul taccuino della Vecchia Signora e tra questi spunta anche quello di Carlos Augusto con la Juve che potrebbe tentare un'offerta già a gennaio.

Juve, si monitora Carlos Augusto per la fascia

Il classe 99 è un perno dell'Inter di Chivu nonostante un minutaggio non altissimo in questo inizio di stagione.

Duttilità, capacità di giocare sia come braccetto che come esterno con qualità e fisicità. Tutte caratteristiche che ne fanno uno dei terzini più completi del campionato italiano. Stando ad alcuni rumors di mercato, la Juventus starebbe sondando il terreno per gennaio e capire quelli che potrebbero essere i margini di manovra per intavolare una trattativa concreta con l'Inter. Al momento è una pista molto complicata per diverse motivazioni; la prima legata alla volontà del club nerazzurro di trattenere il giocatore; inoltre, c'è da tenere conto la valutazione che si aggira attorno ai 35-40 milioni, cifra ritenuta elevata per le casse bianconere. Molto più percorribile a giugno, vista l'eventuale cessione di Cambiaso, con la Vecchia Signora che avrebbe la liquidità necessaria per accontentare la richiesta dell'Inter.

Oltre al brasiliano, il club bianconero continua a seguire Nahuel Molina dell'Atletico Madrid. L'argentino vorrebbe giocare con continuità: la Juventus vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 25 milioni. Resta viva anche l'ipotesi low-cost che risponde al nome di Brooke Norton-Cuffy, esterno inglese del Genoa, valutato attorno ai 15-18 milioni.

La centralità di Yildiz con Spalletti, pressing per il rinnovo

L'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus mette Kenan Yildiz sempre più al centro del progetto bianconero. Il tecnico di Certaldo vede il numero dieci come faro del suo gioco indipendentemente dal sistema di gioco che verrà utilizzato.

Qualità, fantasia ed estro al potere: queste le condizioni dettate da Spalletti con il club bianconero che sta spingendo per il rinnovo contrattuale del classe 2005.

Stando alle ultime, la Juve sarebbe pronta ad offrire un contratto fino al 2030 con un ingaggio attorno ai 5-6 milioni di euro; un ingaggio da top player ma necessario per trattenere il calciatore visto l'interesse di diversi top club europei, in particolare del Real Madrid che nel prossimo giugno sarebbe intenzionato ad offrire circa 80-90 milioni per il talento turco.