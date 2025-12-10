Marcell Jacobs [VIDEO], campione olimpico, ha annunciato a Milano, durante un evento in piazza Città di Lombardia, il suo obiettivo per la prossima stagione: puntare agli Europei, “sarebbe il terzo di fila”, ha dichiarato, sottolineando che “sicuramente sarà una stagione piena l’anno prossimo”.

Il riferimento è ai titoli europei conquistati nel 2022 e nel 2024, che farebbero dell’edizione successiva la terza consecutiva per Jacobs. L’atleta ha inoltre citato un nuovo format, l’“Ultimate Championship”, definendolo “divertente da fare”, pur precisando che “non ho ancora cominciato ad allenarmi e serve una preparazione molto più lunga rispetto a quella normale”.

Obiettivi e motivazioni

Jacobs ha espresso chiaramente le sue ambizioni: difendere il titolo europeo per la terza volta consecutiva rappresenta una forte motivazione. La sua affermazione “sicuramente sarà una stagione piena l’anno prossimo” indica la volontà di affrontare un calendario intenso e impegnativo.

Il riferimento all’“Ultimate Championship” suggerisce l’interesse verso nuove competizioni, anche se l’atleta sottolinea la necessità di una preparazione più lunga rispetto agli standard abituali, segno di un approccio prudente e consapevole.

Contesto e preparazione

Jacobs ha parlato in un contesto pubblico, durante un evento organizzato in collaborazione con la Regione Lombardia, a testimonianza del legame tra l’atleta e il territorio.

La sua dichiarazione arriva in un momento in cui la stagione sportiva è ancora da programmare, con l’allenamento che deve ancora iniziare.

Il riferimento agli Europei e al nuovo format indica una visione ampia della stagione, che non si limita alle competizioni tradizionali ma include anche eventi innovativi, pur richiedendo un impegno preparatorio maggiore.

Approfondimento

Jacobs ha vinto il titolo europeo dei 100 metri sia nel 2022 che nel 2024, confermandosi tra i protagonisti della velocità continentale. Nel 2024, ai Campionati Europei di Roma, ha conquistato l’oro con il tempo di 10,02 secondi, precedendo il connazionale Chituru Ali (10,05) e il britannico Romell Glave (10,06) (fonte indipendente).

Inoltre, ha fatto parte della staffetta 4×100 che ha vinto l’oro nella stessa rassegna.

Questi risultati consolidano il suo status di atleta di riferimento per l’Italia e l’Europa, rendendo credibile l’ambizione di un terzo titolo continentale consecutivo.